13 milyon emekli için ek ödeme meclis onayından geçti ve Cumhurbaşkanı imzaladı

13 milyona yakın SGK emeklisi için başvurularını gerçekleştirerek artık devlet destekli olarak kredi onayı alınabilmektedir. Emekli olan kişiler için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bayramdan önce yapmış olduğu duyuruda emekli zamları ile birlikte artık bankalardan kredi kullanmak isteyen kişilere devlet destekli olarak kamu bankaları üzerinden emekli kredisi verileceği açıklanmıştı. Sizler de emekli maaşınızı almanız durumunda başvurularınızı gerçekleştirerek bankalar üzerinden İstediğiniz zaman işlemlerinizi gerçekleştirebilecek ve nakit kredi kullanabileceksiniz.

Ziraat Bankası başta olmak üzere ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişiler Vakıfbank ve Halkbank üzerinden emekli maaşı almaları durumunda Kredi başvurusunda bulunabilecek ve onaylanan krediyi istedikleri zaman hesaplarına yatırabileceklerdir. Devlet destekli olarak verilecek bu Kredi kampanyalarına katılarak işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar bankadan emekli maaşı alması ile birlikte icralık ve avukatlık bir durumunun da olmaması durumunda banka kredi puanı düşük olsa bile onay alabilir.

Başvuruları nasıl yapılır?

Emekli maaşınızı Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden alıyorsanız ve yapılan bu kampanyaya katılmak istiyorsanız başvurunuzu internet sitesi üzerindeki ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurarak hemen yapabilirsiniz. Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden başvurularını gerçekleştirerek kredi kullanacak olan vatandaşlar 5 dakika içerisinde Kredi sonucunu öğrenebilecek ve nakit krediyi hemen aynı gün içinde hesaplarına yatırabileceklerdir. Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden emekli maaşı alan vatandaşlar ayrıca 10.000 TL üzerinde de kredi kampanyalarına katılabiliyor ve düşük faiz oranları ile birlikte emekli kredisi kullanabiliyor.

Emekli maaşı hesabınız üzerinden almış olduğunuz internet bankacılığı şifresi ile birlikte banka şubelerine gitmeden de işlemlerinizi hızlı bir şekilde yapabilir ve nakit kredi kullanabilirsiniz. Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank'ın mobil uygulamaları üzerinden başvurularını gerçekleştirecek olan kişilere 36 ay vadeli olarak Kredi imkanı sağlanmaktadır.