Bayram öncesi EYT'liye zil takıp oynatacak haber! Maaş, ikramiye, promosyon kaç para? İşte ödeme tarihleri

1.6 milyonu aşkın EYT’li emeklilik başvurusunu yaptı. Şimdilerde hem maaşını hem ikramiyesini hem de promosyonunu ne zaman alacağını merakla bekliyor. Bu ödemelerin takvimi büyük ölçüde şekillenmiş durumda. Tam tarihleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı açıklayacak. Bayram nedeniyle erken maaş ödemesi de söz konusu olabilecek. İşte ödemeleri ilişkin merak edilen soruların yanıtları:

* İlk emekli aylıkları ne zaman ödenecek?

Mart ayında başvuran ve işlemleri tamamlananlara ilk maaş ödemesi 17 Nisan’dan itibaren yapılacak. Tahsis numarasının son rakamına göre SSK emeklilerinin ödeme tarihi 17-26 Nisan, Bağ-Kur emeklilerinin de 25-28 Nisan. Bu ay Ramazan Bayramı 21-23 Nisan’a denk geliyor. Bazı emeklilerin maaş ödemesi bayrama denk geldiği için erken maaş ödemesi söz konusu olabilecek. Erken maaş takvimi önümüzdeki günlerde açıklanacak.

* Hesaba ne yatırılacak?

Emekli aylığı bağlanan tüm EYT’liler her ay maaşla birlikte ek ödemeye kavuşacak. Ek ödemenin oranı, kök maaşı 4 bin 66 liradan az olanlarda yüzde 5, üstünde olanlarda ise yüzde 4 olacak. EYT’lilere maaş ödeme tarihinde hem ek ödeme dahil peşin maaş hem de ödeme gününe kadar olan ek ödeme dahil maaş farkı birlikte yatırılacak. Örneğin; ilk emekli aylığı ödeme tarihi 17 Nisan olana 17 Nisan-17 Mayıs dönemine ait bir aylık maaş ödemesi ve 16 günlük maaş farkı verilecek.

* En düşük ne kadar ödeme yapılacak?

En düşük emekli aylık ödemesini ek ödeme dahil 7 bin 500 liraya çıkaran yasa Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu aydan itibaren en düşük emekli aylığı ödemesi 7 bin 500 lira olacak. Bundan EYT’liler de yararlanacak. Ödeme tarihi 17 Nisan olan ve taban tutardan ödeme alacak bir EYT’liye, ek ödeme dahil en az 7 bin 500 lira maaş ve 16 günlük maaş farkı olarak en az 4 bin lira yatırılacak. Maaş farkı aylık tarihine göre değişecek.

* Ramazan Bayramı ikramiyesi ne zaman ödenecek?

Bayram ikramiyesini bin 100 liradan 2 bin liraya çıkaran düzenleme Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu sayede Ramazan Bayramı ikramiyesi 2 bin lira oldu. Bayram ikramiyesi büyük ihtimalle 17-20 Nisan tarihleri arasında verilecek. Kesin tarihi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı açıklayacak. Maaş işlemleri bu tarihe kadar yetişen EYT’liler açıklanan tarihte, yetişmeyenler de ilk emekli aylığıyla birlikte bayram ikramiyesini alabilecek.

* Aylık bağlama işlemleri bu ay tamamlanamayanlar ne zaman ödeme alacak?

Eğer Mart ayında başvurulmuş ama ilk ödeme Mayıs ayında yapılacaksa 1 Nisan’dan itibaren biriken tüm maaş yatırılacak. Bu durumda ödemeye bir maaş daha eklenecek. Örneğin; ilk maaş 17 Mayıs’ta ödenecekse bu tarihte hesaba 1 Nisan-17 Nisan, 17 Nisan-17 Mayıs, 17 Mayıs-17 Haziran döneminin maaşı toplu olarak yatırılacak. Ayrıca bayram ikramiyesi de verilecek.

* Promosyon ne zaman alınabilecek?

EYT’lilere eğer 3 yıllık taahhüdünü vermişse emekli aylığının ardından 2-3 iş günü içerisinde promosyon da ödenecek. Mevcut kampanyalara göre emekli maaşı 7 bin 500-9 bin 999 lira aralığında olanlar 4 bin 500 ile 9 bin lira arasında promosyon alabilecek. 10 bin lira ve üzeri emekli aylığı olanlar ise 5 bin ile 10 bin lira arasında promosyon ödemesinden yararlanabilecek.

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