Bayram Öncesi Emekli vatandaşlara Müjde: Tüm Emekliler Ek Ödeme Alacak!

Emekli promosyonları için 3 yıl önce kampanya düzenleyen bankalar, son zamanlarda SGK ili imzalanmış olan protokollere göre 2022 yılının başında yeni promosyon kampanyası başlatmıştı.

Emekli vatandaşlara bayram öncesi müjde geldi! 2 500 lira ek ödeme alabilecekler. Emekli promosyonun da en son 3 yıl önce kampanya başlatan bankalar, SGK ile yapılan protokol sonrasında yeni kampanya başlatmıştı. Her bankanın vermiş olduğu promosyon tutarı farklı olmakla beraber, promosyona hak kazanmak için vatandaşların emekli maaşlarını bankaya taşımaları gerekiyor. Taşımanın yanı sıra 3 yıllık bir taahhütte bulunmaları da gerekiyor. Bu şartları sağlayan vatandaşlar ödemelere hak kazanabilecek.

Ekonomik anlamda birçok zorluklar yaşayan emekli vatandaşlar, bu zorlukların üstesinden gelmek için güvendiği promosyon ödemeleri onlar için kurtarıcı simidi oluyor. En önemli para kalemlerinden biri olan promosyon ödemesi, bankalar tarafından farklı bir şekilde sunuluyor. Bu konuda promosyon kampanyasına dâhil olan Kuveyt Türk Bankası’nın yanı sıra ING Bank ve Akbank’ ta yerine aldı.

Akbank 2022 Promosyon Tutarı

Akbank, emekli vatandaşlara emekli promosyon ödemesi için emekli maaşlarını belirtilen tarihe kadar kendi bankalarına taşımaları halinde emekli vatandaşlara, 1500 lira emekli maaşı alan kişilere 1 750 lira promosyon ödemesi yaparken, 1 500 lira ile 2 499 lira arasında maaş alan emeklilere 2 100 lira promosyon ödemesi, 2 500 lira üzerinde emekli maaşı alan vatandaşlara ise 2 500 lira promosyon ödemesi yapacak.

ING Bank 2022 Promosyon Tutarı

ING Bank, emekli vatandaşların emekli maaşlarını kendi banklarına taşımaları durumunda 1 500 lira maaş alanlara 1 675 lira promosyon ödemesi yaparken, 1 500 lira ile 2 500 lira arasında maaş alanlara 2 100 lira ödeme, 2 500 liranın üzerinde maaş alanlara ise 2 500 lira ödeme yapacağını açıkladı.

Kuveyt Türk 2022 Promosyon Tutarı

Kuveyt Türk Bankası 1 500 TL altında emekli maaşı alan emekli vatandaşlara 1 750 lira promosyon ödemesi yaparken 1 500 ile 2 500 lira arasında maaş alanlara 1 875 lira ödeme, 2 500 lira üzerinde maaş alanlara ise 2 000 lira ödeme yapacağını bildirdi.