Bayram ikramiyesi kaç para oldu? 4’lü zam formülü vatandaşı mest etti! EYT’liler, emekliler, dul ve yetimler...

4’lü zam formülü vatandaşı mest etti! EYT’liler, emekliler, dul ve yetimler... Bayram ikramiyesi kaç para oldu?TÜED 5 bin 500 liraya yükseltilmesini isterken, iki bayramda bu tutarın ödenmesi, yeniden değerleme oranının ya da enflasyon oranının yansıtılması formülleri de gündemde. İşte bu formüllere göre beklenen yeni tutarlar…

KİMLER ALACAK?

SGK'dan yaşlılık, vazife malullüğü, malullük, ölüm aylığı, sürekli iş göremezlik geliri alanlara ödenen bayram ikramiyesinden EYT’liler de yararlanmaya başlayacak. EYT düzenlemesi kapsamında prim ve yıl şartını tamamlayanlar emeklilik başvurusu tarihini izleyen bayram ikramiyelerinden yararlanacak. Bu kapsamda bu ay emeklilik başvurusunu yapan EYT’liler önümüzdeki ay ödenecek Ramazan Bayramı ikramiyesini alabilecek. Sadece emekli aylığı değil, Nisan itibariyle ölüm, sürekli iş göremezlik ödeneği, malullük aylığı bağlananlar da Ramazan Bayramı ikramiyesi hak sahipleri arasında bulunacak.

MAAŞ KADAR ÖDEME

Halen bin 100 lira olan bayram ikramiyesinde artış için çeşitli talepler ve formüller var. Türkiye Emekliler Derneği, tutarın en düşük emekli aylığı tutarı olan 5 bin 500 liraya çıkarılmasını önerdi.

Gündeme gelen bir formül de yıllık ikramiyenin en düşük emekli aylığı tutarıyla eşitlenmesi. Bu formüle göre ikramiye bin 100 liradan 2 bin 750 liraya çıkacak. Emekliler bu yıl iki bayramda toplam 5 bin 500 lira alabilecek.

YENİDEN DEĞERLEME

İkramiyeye yeniden değerleme oranında artış da söz konusu olabilecek. Bu formül hayata geçirilirse, bu yıl yüzde 122.93 olan yeniden değerleme oranı bayram ikramiyesine yansıtılacak. Böylece ikramiye bin 100 liradan 2 bin 452 liraya yükselebilecek. Emekli bu yıl iki bayramda toplam 2 bin 200 lira yerine 4 bin 904 lira alabilecek.

ENFLASYON FORMÜLÜ

Bayram ikramiyesine enflasyon oranının yansıtılması da mümkün. Eğer 2022 yılı enflasyonu yansıtılırsa tutarda yüzde 64.27 artış sağlanacak. Bu durumda ikramiye bin 807 liraya yükselecek. 2 bayramda ödenecek tutar 3 bin 614 lirayı bulacak. Şubat ayı itibariyle yıllık 55.18 çıkan TÜFE de yansıtılabilir. Bu durumda ikramiye bin 707 lira olurken, iki bayramda ödenecek tutar 3 bin 414 liraya ulaşacak.

DUL VE YETİMLERE DE YANSIYACAK?

Bayram ikramiyesinden dul ve yetimler de ölüm aylıkları oranında yararlanıyor. Yapılacak artış onların ödemelerine de yansıyacak. Halen ölüm aylığı yüzde 75 olan 875, yüzde 50 olan 550, yüzde 25 olan 275 lira ikramiye alıyor. Örneğin bayram ikramiyesi 2 bin 750 liraya yükselirse ise ölüm aylığı yüzde 75 olana 2 bin 62 lira 50 kuruş, yüzde 50 olana bin 375, yüzde 25 olana 687.5 lira ödenecek.

NE ZAMAN ÖDENECEK?

Bu yıl Ramazan Bayramı 21-23 Nisan tarihlerine denk geliyor. İkramiye büyük ihtimalle 17-20 Nisan tarihleri arasında ödenecek. Kurban Bayramı ise 28 Haziran-1 Temmuz tarihlerine denk geliyor. Bu tarihten önce de Kurban Bayramı ikramiyesi yatırılacak.

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