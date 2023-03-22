Kısa Vadeli Dış Borç Yeni Rekorlara Koşuyor Borç 4. Aya Aktardı

Merkez Bankası'nın gerçekleştirmiş olduğu açıklama verilerine göre 2023 Ocak sonu itibari ile bir sene veya daha az kalmış dış borç 190 milyar dolar seviyesine çıkarak rekor serisini 4. aya aktardı. Kısa vadeli dış borç verileri Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından açıklandı. Gelen açıklama verilerine göre ocak sonu itibariyle kısa vadeli dış borç stoku 2022 sene sonuna göre %3,5 oranında daha da artarak 152,8 milyar dolar olarak kayıtlara geçti.

Bu zaman diliminde mevcut bankalar kaynaklı kısa vade dış borç stoku yüzde 4,6 oranında artış göstererek 62,9 milyar dolar seviyesine yükselirken diğer sektörlerin en kısa vadeli dış borç stoku%2,8 oranında artış göstermiştir. Bu artışa göre 56,2 milyar dolar düzeyine yükselmiştir.

Dış Borç Yükselişe Geçti

Yurtdışı yerleşiklerin lira cinsinden mevduatları geçtiğimiz sezona göre yüzde 15,8 oranında artış göstererek 14,2 milyar dolar seviyesinde oldu. Başka sektörler altında yer alan ithalat borçları 2022 sene sonuna göre%2,3 oranında artış göstererek 51,3 milyar dolar seviyesini gördü. Borçlu bazında araştırılma yapıldığında tamamı kamu bankalarından gerçekleşen kamu sektörünün kısa vadeli borcu 2000 sene sonuna göre ,0 oranında artış göstererek 31,8 milyar dolar seviyesine ulaşırken diğer sektörün kısa vadeli dış borcu ise %1,7 oranında artış yaşayarak 87,4 milyar dolar seviyesine vardı.

Alacaklı bazında incelendiği zaman özel alacaklılar başlığı altında parasal kuruluşlara olan kısa vadeli borçlar sene sonuna göre %3,9 oranında artış göstererek 76,6 milyar dolar parasal olmayan kuruluşlara ise mevcut borçlar yüzde 3,0 oranında artış göstererek 75,3 milyar dolar düzeyine çıktı. 2022 sene sonunda 676 milyon dolar oranında olan kısa vadeli tahvil ihraçları 2023 Ocak sonu itibari ile 804 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

Aynı dönemde resmi alacaklılara olan borçlar 92 milyon dolar olarak kaydedildi. 2023 Ocak sonu itibariyle orijinal vadesine bakılmaksızın vadesi bir sene ya da daha az olan dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku %96 milyar dolar düzeyinde olmuştur.