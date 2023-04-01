Bayram İkramiyesi İçin Asgari Ücretliler Beklemede: Cumhurbaşkanı Son Kararı Verecek!

Son zamanlarda asgari ücretliler bayram ikramiyesi alıp alamayacaklarını internet üzerinden araştırmaya başlamışlardı. Ramazan ayının gelmesi ile birlikte bayrama sayılı günler kaldı ve bayram ikramiyesi ile ilgili araştırmalar tüm hızıyla devam ediyor. Sadece emekliler değil asgari ücretliler de ikramiye bekleyişi içinde gün sayıyor.

Asgari ücretlilerin mutlu edecek hem ara zam hem de bayram önüne ikramiyesi bekleyişi tüm hızıyla devam ediyor. Bilindiği üzere geçtiğimiz bayramlarda da emekli vatandaşlara yönelik bayram öncesi ikramiye veriliyordu ve bu ikramiye yılda 2 defa ya denk geliyordu.

Yılda İki Defa İkramiye Verilecek

Emekliler Bayram öncesinde ikramiye tutarlarının güncel rakamlarının merak ederken diğer yandan asgari ücretlilere yönelik olarak ikramiyenin verilip verilmeyeceği merak konusu olmuştu. Emekliler için alınacak Bayram ikramiyesine yüzde kaç oranında zam yapılacağı da son derece önem arz ediyor. Devlet tarafından dini bayramların hemen öncesinde emeklilere yönelik olarak verilen ikramiyeler Bayram harcamaları için kullanılıyordu.

Ramazan ayının gelmesi ile birlikte Ramazan Bayramı’na sayılı günler kaldı. Hem Ramazan Bayramı öncesi hem de Kurban Bayramı öncesi alınan ikramiye tutarları da bir yandan merak konusu olmaya başladı. Bayrama sayılı günler kala emeklerin gözü kulağı Bayram ikramiyelerinde. İlerleyen haftalarda cumhurbaşkanının Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından gelecek resmi açıklamalar neticesinde Bayram ikramiyelerinin yüzde kaç oranında dağıtılacağı kesinleşecek ve bunu yanı sıra Türkiye’de milyonlarca ah vatandaşı ilgilendiren asgari ücrete ikramiyenin verilip verilmeyeceği de netlik kazanacak.

Bu ihtimali bile duyan asgari ücretli çalışan milyonlarca vatandaş ümitlerini kaybetmeden ilerleyen haftalarda cumhurbaşkanları Recep Tayyip Erdoğan tarafından gelecek resmi açıklamaları bekliyorlar. Ekonomik durumu iyi olmayan ve maaşları yetersiz kalan emeklilere yönelik olarak verilen bayram öncesi ikramiye tutarları da geçtiğimiz yıl aynı ücrette yansımayacak ve mutlaka belirli oranda zamlı olarak ödenecek.

İkramiyelerin ne kadar zam alarak ödeneceği ise akıllarda soru işareti olarak kaldı. Emekli vatandaşlar gibi asgari ücretle vatandaşların da ikramiye almaları durumunda Türkiye’de birçok vatandaş Bayram öncesinde cep harçlıklarını almış olacak.