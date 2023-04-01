Bakanlık Tarafından 6101 Adet Personel Alım İlanı Yayınlandı

Mart ayının gelmesi ile birlikte birçok kurum ve kuruluşlar personel açığını kapatmak için alım ilanı yayınlamaya başladılar. Bakanlık bünyesinde 6101 adet personel alımı için en az lise mezunu olma şartı ile birlikte 2022 yılında yapılan kamu personeli seçme sınavından en az 50 puan alma şartı da aranacak.

Geçtiğimiz haftalarda personel alım ilanı yayınladı ve buna göre 5 bakanlık birden üniversitelerin de bünyesindeki eksikliği gidermek amacıyla toplamda 6101 adet sözleşmeli çalışmak üzere memur alım ilanı duyurmuşlardı. Bu başvurular hakkında yavaş yavaş alım ilan tarihleri de belirtilmeye başlandı.

Alımlar için en az lise mezunu olmak ve bunun haricinde ön lisans ve lisans mezunu kadrolarında da başvuru yapabilmek için kamu personeli seçme sınavında değişik puan türlerine göre alımlar gerçekleştirilecek.

Hangi Bakanlıklar Alımı İlanı Yayınladı

Bu haber doğrultusunda başta Milli Eğitim Bakanlığı olmak üzere üniversiteler arasından Dicle Üniversitesi, Gaziantep Üniversitesi, Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Üniversitesi gibi kurumlar bünyesinde çalıştırılmak üzere personel açığı için ilan oluşturdular. Yukarıda sayılan kamu kurumları için geçtiğimiz günlerde ilan yayınlandı ve başvuruların en geç 30 Mart 2023 tarihine kadar yapılmış olması gerektiği açıklandı.

Bu doğrultuda milli eğitim bakanlığı kendi bünyesinde çalıştırılmak üzere 5000 adet sözleşmeli personel alım ilanı yayımlamıştı. Milli eğitim bakanlığı bünyesinde çalışmak üzere yayımlanan ilan öğrenci seçme ve yerleştirme sınavı tercih kılavuzunda yayınlanmış durumda. Milli Eğitim Bakanlığı’na yerleştirilecek olan personeller lisans mezunu içerisinden seçilecek.

Bakanlık bünyesinde toplamda 4250 adet büro personeli bunun 250 adet personelin merkez teşkilatına ve geri kalan 4.000 adet personel ise taşra teşkilatına atanacak bununla birlikte 25 adet avukat bunun 4 adeti merkez teşkilatına geri kalan 21 adedi ise taşra teşkilatına atanacak 100 adet mühendis taşra teşkilatı için, 125 adet taşla daha çalışmak üzere diyetisyen 500 adet yine taşla da çalışmak üzere hemşire alım ilanı yayınlandı. Milli eğitim bakanlığı ve diğer bakanlıkların ilanlarına başvuru yapmak için belirtilen süreler içerisinde mutlaka başvuru yapmak gerekiyor.