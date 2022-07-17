Bayram harçlığı alamayanlara 5000 TL net ödeme yapılacak! 10 gün içinde başvuru yapmak lazım

Bayram harçlığı alamayan vatandaşlar için 5000 TL'ye kadar ödeme yapacak olan bankalar Duyuru paylaştı. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, özellikle kamu bankası olmasından dolayı en çok tercih edilen bankaların başında geliyor. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda, sizlerde bu bankalar üzerinden istediğiniz zaman başvurularınızı gerçekleştirebilecek ve nakit kullanabileceksiniz. Banka şubelerine gitmeden de işlemlerinizi yapabileceğiniz bu, Nakit kampanyasında 5000 TL'ye kadar ödeme alacak olan vatandaşlar, 36 ay vadeli ihtiyaç kredisini kendi hesaplarını internet bankacılığı uygulaması üzerinden de yaptırabilmektedir.

Ziraat Bankası, İhtiyaç Kredisi Başvurusu

Ziraat Bankası, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak, işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar için başlatılan yeni kampanyada 36 ay vadeli olarak kredi imkanı sağlanıyor. 5000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, banka şubelerine gidebilir veya bankanın resmi internet sitesi üzerinden işlemlerinizi kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Ziraat Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında başvurularını gerçekleştirecek olan vatandaşlara ayrıca internet sitesi üzerindeki ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurmaları durumunda da 5000 TL ödenmektedir. En kolay kredi başvuru yöntemi, Ziraat Bankası, mobil uygulaması üzerinden yapılan ve kendi banka müşterilerin alacağı kredi başvuru yöntemidir.

Halkbank İhtiyaç Kredisi Başvurusu

Kamu bankası olan Halkbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunarak işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar için başlatılan bu kampanyada nakit kredi kullanacak olan kişilere 36 ay vadeli olarak işlem yapılacak, verinin hızlı bir şekilde ihtiyaç kredisi imkanı sağlanacaktır. Halkbank, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak, işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlara 5 dakika içerisinde kredi sonucunu öğrenmek için hızlı bir şekilde işlem yapacakları nakit kredi kullanacaklardır. Halkbank, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak, kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, 5 dakika içerisinde kredi sonucunuz öğrenebilecek ve nakit kredi kullanabileceksiniz. Banka şubelerine giderek kimliğinizle birlikte de kredi başvurusunda bulunabiliyorsunuz.