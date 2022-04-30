Özel bankalardan peş peşe bayram kredisi kampanyası! 5 Bin Tl, 20 Bin TL, 20 Bin TL ödeme olacak! Son dakika

Özel bankalardan peş peşe bayram kredisi kampanyası! 5 Bin Tl, 20 Bin TL, 20 Bin TL... Ramazan Bayramı'na sadece bir gün kala vatandaşların bu Bayramı rahat bir şekilde geçirmeleri açısından ihtiyaç duydukları nakit problemlerinin karşılanması ile ceplerinin para ile de olması açısından harekete geçen Yapı Kredi Bankası, ING Bank ile Denizbank tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre bayram kredisi adı altında 20.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullandırılacak. Detaylar ve çok daha fazlası haberimizde...

Yapı Kredi Bankası ihtiyaç kredisi kampanyası detayları neler?

Yapı Kredi Bankası üzerinden 20.000 TL tutarında ihtiyaç kredisini çekmemesi açısından vatandaşların gerek Yapı Kredi Bankası şubelerine giderek gereksede mobil bankacılık uygulamaları üzerinden başvuru işlemlerini yapmaları gerekir. 3 ay ertelemeli bir şekilde 20.000 TL tutarında ihtiyaç kredisinin çekilmesi durumunda 36 aylık vade seçeneği sunulacak.

ING Bank ihtiyaç kredisi kampanyasına katılım nasıl sağlanır?

ING Bank tarafından sunulan 20.000 TL tutarında ihtiyaç kredisine başvuru yapmak isteyen vatandaşların, iyi bir kredi geçmişine sahip olması gerekir. Yani kredi notlarının en az 1500 olması gerekir ki 36 aylık vade seçeneği şeklinde üç ay ertelemeli bir şekilde verilecek 20.000 TL tutarında ihtiyaç kredisinin çekilebilmesi açısından gerekli kriterler yerine gelsin.

Denizbank ihtiyaç kredisi nedir başvurusu nasıl yapılır?

Denizbank tarafından 5000 TL den 20.000 TL ye kadar verilecek ihtiyaç kredisi kampanyasına katılım sağlamak isteyen vatandaşların, Denizbank mobil bankacılık uygulaması üzerinden bankanın müşterisi olma işlemlerini yerine getirdikten sonra 36 aylık vade seçeneği şeklinde 20.000 TL ve 24 aylık vade seçeneği şeklinde 50 bin TL tutarında ihtiyaç kredisi kampanyasına katılım sağlamaları mümkündür.