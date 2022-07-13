Bayram bitti! Emekliye müjde geldi! Hesaplara ek 5000 TL ödeme Cumhurbaşkanı tarafından da onaylandı!

SGK SSK ve Bağkur emeklisi olan kişiler, bayramda aldıkları 1100 TL emekli ikramiyesi haricinde bankalardan yeni kampanyalar bekliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da onaylanan yeni haberde, nakit ihtiyacı olan emekliye 5000 TL'ye kadar hemen ödeme verilecek. Verilecek olan bu ödemeler sadece kamu bankalarından işlem yapılarak ödenecektir. Hem maaş taşıma sözü ile alacağınız 750 TL hem de 3 yıl maaş taşımadığınız zaman 5000 TL kredili mevduat hesabı alacaksınız. Bayram sonrasında başvuru yapan emekliler kamu bankalarından bu ödemeleri alacaklardır.

Emekliye 5000 TL ödeme haberi geldi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan emekli olan kişilerin mağdur edilmemesi talimatını verdi. Bu şekilde emekli olan kişilere 5000 TL'ye kadar nakit verileceği haberi geldi.

5000 TL haricinde 750 TL emekli promosyonu da verilmektedir. Emekli promosyonu ve 5000 TL emekliler için verilen KMH başvurusu yapmak istiyorsanız, bankadan 3 yıl boyunca maaş taşımama yapmamanız gerekiyor. Nakit ihtiyacı olan kişilere, Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank nakit imkanı sağlayacaktır. Bu şekilde sizlerde devletin de vermiş olduğu bu nakit kampanyasına katılabileceksiniz.

Kredi alacak kişilere, uygun faizlerle de işlem yapılacak. 5000 TL için başvuru yapacak olan kişiler, Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden aldıkları emekli maaş hesapları üzerinden hemen internet şifresi alabilecekler ve bu şifre ile birlikte, 5000 TL için kendi hesapları üzerinden başvuru yapabileceklerdir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da onay verilen bu kampanyada başvuru yapan emekli onay alacaktır.