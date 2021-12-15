Bay Yanlış Gizem Mahkum’da Rol Alıyor!

Başrollerinde İsmail Hacıoğlu ile Onur Tuna'nın bulunduğu ve hikayesi ile dikkat çeken Mahkum isimli dizi, bu akşam ilk bölümüyle Fox TV ekranlarında izleyici karşısına çıktı. Uzun bir süredir merak ve heyecan içerisinde takip edilen ve beklenen projenin oyuncu kadrosuna yeni bir isim de dahil oldu ve dikkatleri üzerinde topladı. Genç oyuncu Ece İrtem ile kadrosunu daha da güçlendiren Mahkum ismi dizi dikkat çekti.

Projenin birinci bölümü bu akşam yayınlanırken ikinci bölümün ise Perşembe akşamında ekranlara geleceği bilgisine ulaşıldı. Bu durum da izleyici kitlesine iki yeni bölümü aynı hafta içerisinde izleme fırsatı sundu. Dizi tarihinde ilk defa görülen bu durum seyirci kitlesinin hoşuna gitti. Mahkum isimli başarılı dizinin çekimlerine uzun bir süre önce başlanmış fakat hazırlık dönemi de gerçekleşmişti. Oyuncu kadrosu ile birlikte seyirci kitlesi de dizinin yayınlanması için bekleyiş dönemini atmıştı. Kanal tarafından dizinin duyurusu gerçekleşmiş ve özellikle ünlü oyuncu Onur Tuna'nın hayranları da projeyi büyük bir merak içerisinde beklemişti.

Yeni dizinin oyuncu kadrosuna Seray Kaya, Melike İpek Yalova ve Hayal Köseoğlu'nun yanı sıra yeni bir ismin daha dahil olduğu öğrenildi. Mahkum dizisinde rol alacağı duyulan genç oyuncu Ece İrtem, bu haber ile ilgi topladı fakat oyuncunun dizide yalnızca 4 bölüm boyunca görüneceği bilgisine de ulaşıldı. İsmail Hacıoğlu tarafından hayat verilen Savaş karakterinin hem yasak aşk yaşadığı hem de yasa dışı işler yaptığı Ferda karakterine hayat verecek olan oyuncu projede önemli önemli bir rol üstlenecek.

30 yaşındaki oyuncu O Hayat Benim, Kertenkele Yeniden Doğuş, Şeref Meselesi, Paramparça ve Yeni Gelin gibi dizilerde rol almıştı. Bay Yanlış dizisinde de Gizem isimli karaktere hayat veren oyuncu bu projesi ile geniş bir hayran kitlesine ulaşmış ve dikkatleri üzerinde toplamayı başarmıştı.