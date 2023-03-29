Batuhan Karacakaya Sevgilisini Darp Etti İddiası! Ayşe Aslan Kimdir?

Bir dönem Aşk-ı Memnu dizisinde yer alan Batuhan Karacakaya'nın eski sevgilisi Ayşe Fatma Aslan ünlü oyuncuya darp davası açtığını duyurarak dikkatleri üzerine çekti. Peki Batuhan Karacakaya'nın sevgilisi Ayşe Aslan kimdir, kaç yaşında? Survivor Batuhan Karacakaya geçtiğimiz sene Survivor All Star 2022 yarışmasına katılmıştı. Bu programda Nisa Bölükbaşı sonrasında 3. olan Batuhan Karacakaya bu defa bir darp iddiası ile gündemde yer alarak eleştiri oklarının hedefi oldu. Ayşe Aslan eski sevgilisi Batuhan Karacakaya'nın kendisine şiddet uyguladığını paylaşımda bulunarak dikkatleri üzerinde topladı. Batuhan Karacakaya'dan şikayetçi olduğunu söyleyen eski sevgili Ayşe Aslan günün en çok konuşulan ismi haline geldi.

Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Batuhan Karacakaya'nın eski sevgilisi Ayşe Aslan darp davası açtığını ifade etti. Zorlu bir süreç yaşadığını belirten genç ise eski erkek arkadaşı Batuhan Karacakaya'dan şikayetçi olduğunu ve darp edildiğine dair elinde bulunan tüm delilleri dosya sunduğunu söyledi. Daha sonra bu konu hakkında tarafına yapılacak tüm hakaret ve asılsız olaylar hakkında avukatından suç duyurusunda bulunacağını belirten Ayşe Aslan, mental olarak çok yorulduğunu ve hayatına devam etmeye çalıştığını söyledi. Bu süreçte kendisine destekte olan tüm arkadaşlarına ve avukatına teşekkür ettiğini belirten Ayşe Aslan sosyal medyada gündem oldu ve çok sayıda destek mesajı aldı.

4 Haziran tarihinde dünyaya gelen Ayşe Aslan ikizler burcudur. Aşk-ı Memnu oyuncusu ve Survivor yarışmacısı Batuhan Karacakaya ile ilişki yaşayan Ayşe Aslan eğitimini gastronomi alanında gerçekleştirmiştir. Yeni yerler keşfetmeyi ve seyahat etmeyi seven Aslan sanata meraklıdır ve fotoğraf çekmeyi sevmektedir. Özellikle kedileri çok seven Ayşe Aslan hayvansever bir kişiliğe sahiptir. Düzenli olarak spor yapan Aslan 2021 senesinde yaşadığı taciz olayını Twitter sayfasından paylaşmış ve o dönem gündem olarak adından söz ettirmiştir.