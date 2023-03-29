Herkesin evi olacak dendi! 2+1 evler 608 bin TL’den, 3+1 evler ise 850 bin TL’den satılacak

TOKİ evleri son yıllarda artan talepler ile birlikte oldukça popüler hale geldi. Hem uygun fiyatları hem de kaliteli yapısı ile TOKİ evleri, özellikle yeni ev sahibi olmak isteyenler için cazip bir seçenek olmaya devam ediyor. Peki TOKİ fiyatları nasıl belirleniyor? Hangi faktörler fiyatları etkiliyor? Bu yazımızda TOKİ fiyatları hakkında merak edilenleri yanıtlıyoruz. Konut sahibi olmak isteyenler belli bir ücret karşılığında başvuru yapıyor. Başvuru ücreti 500 TL olup Halkbank veya Ziraat Bankası’na yatırılıyor. Başvurular e-devler sistemi üzerinden de yapılabilmektedir. E-devler üzerinden başvuru yapanlar açıkça belirtilen IBAN numarasına başvuru ücretini yatırmalıdır. Ücret yatırılmadığında başvuru iptal edilmektedir.

TOKİ (Toplu Konut İdaresi) son yıllarda Türkiye'deki konut sektöründe önemli bir rol oynamaktadır. İnsanların ev sahibi olabilmesi için çok çeşitli konut projeleri sunmaktadır. TOKİ'nin amacı, insanların uygun fiyatlarla kaliteli ve modern konutlara sahip olmalarını sağlamaktır. Bu nedenle, birçok insan TOKİ projelerine yönelmektedir. TOKİ projelerinde konut fiyatları bölgeden bölgeye değişiklik göstermektedir. Fiyatlar, projenin bulunduğu şehir, semt ve konut tipine göre değişmektedir. Konutların büyüklüğü, oda sayısı, kat numarası ve kat planı da fiyatlar üzerinde etkilidir. Ayrıca, TOKİ projelerinin özelliklerine ve sunduğu hizmetlere göre fiyatlar farklılık göstermektedir.

TOKİ projelerinde konut sahibi olmak isteyenler için önemli bir faktör de ödeme planıdır. TOKİ'nin sunduğu ödeme planları, konut sahibi olmak isteyenlerin bütçelerine uygun olarak tasarlanmıştır. Ödeme planları, peşinat miktarı, taksit sayısı ve vade süresi gibi faktörlere göre değişmektedir. Konut sahibi olmak isteyenler, ödeme planları hakkında bilgi almak için TOKİ'nin resmi internet sitesini ziyaret edebilirler.

TOKİ projeleri, sadece konut projeleriyle sınırlı değildir. TOKİ aynı zamanda ticari ve endüstriyel projeler de sunmaktadır. Ticari ve endüstriyel projeler, işletmelerin ve yatırımcıların ihtiyaçlarına göre tasarlanmaktadır. Bu projelerin fiyatları, konut projelerinde olduğu gibi, projenin özelliklerine ve bulunduğu bölgeye göre değişmektedir.

TOKİ projelerinde konut veya ticari alan satın almak isteyenler için birkaç önerimiz var. İlk olarak, TOKİ'nin resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz. Sitede mevcut olan projelerin özelliklerini, konumunu, fiyatlarını ve ödeme planlarını inceleyebilirsiniz. İkinci olarak, TOKİ satış ofislerini ziyaret edebilirsiniz. Satış ofislerinde, projeler hakkında daha detaylı bilgi alabilirsiniz ve satış danışmanlarıyla görüşebilirsiniz. Üçüncü olarak, TOKİ projeleri hakkında internet üzerindeki forumlarda ve sosyal medya platformlarında araştırma yapabilirsiniz.

TOKİ Evlerinin Fiyatları Nasıl?

TOKİ’nin 2+1 ve 3+1 olarak yaptığı evlerin güncel fiyatları belli oldu. 2+1 evler 608 Bin TL’den, 3+1 evler ise 850 Bin TL’den satılacak. Kurada çekilen hak sahipleri almak istedikleri ev bedelinin ’nu peşinat olarak yatırmalıdır. Taksit ödemelerine ise eve geçtikten sonra başlanıyor.

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