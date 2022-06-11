Başvurusu Yapana Şartsız Koşulsuz 1450 TL Verilecek!

Bu alanda ihtiyaç sahibi haline verilmek üzere oluşturulmuş olan ekonomik destek e-devlet üzerinden başvuru imkanı sağlıyor. Bu yardım nakdi olarak yıl içerisinde gerçekleşen bir yardım çeşididir, aileye bağlı olarak yılda bir kez veya iki kez gerçekleşir. Başvuru durumunda en önemli şart ise muhtaçlık durumunun kanıtlanması olarak karşımıza çıkar. İşte sizlere mevcut ödemeye dair tüm detaylar;

Merakla beklenen yardım haberi sonunda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından geldi sosyal ve ekonomik destek ödemeleri ile birlikte vatandaşa destek verileceği açıklandı. Bakanlık tarafından gerçekleştirilen koşulları taşıyan tüm ihtiyaç sahibi olan vatandaşlar e-devlet üzerinden başvuru yaparak bu yardımdan yararlanma şansına sahip.

Başvuru Yapmak Oldukça Kolay

İl Müdürlüğü ya da Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü üzerinden başvuru imkanı bulunduğu gibi dilekçe yardımıyla başvuru yapılabilir. Aynı zamanda e-devlet üzerinden online olarak başvuru imkanı da sunulmaktadır.

Başvuru için öncelikle dilekçe, T.C kimlik numarası beyanı, sağlık raporu ve öğrenci belgesi son olarak İŞKUR ya da meslek kurslarına dair belgeler talep edilmektedir. Belgelerin temin edilmesinin ardından kişiler kolaylıkla İl Müdürlüğü ya da Sosyal Hizmetler tarafından başvuru yapma şansına sahip olacaktır. Bu doğrultuda herhangi bir şekilde bilgi ya da belge eksikliği bulunması doğrultusunda kişilerin incelemeleri olumsuz olarak sonuçlanacak ve beraberinde olumsuz bir cevap alınacaktır. Olumsuz bir cevap alınmaması amacıyla belge gibi taleplerin dikkatli yapılması gerekiyor.

Peki Kimlere Veriliyor?

Sosyal ve ekonomik destek hizmetinden yararlanmak için bazı koşullar talep edildiği açıklandı. Bu doğrultuda haklarında bakım Tedbiri kararı verilerek sosyal hizmet kurumlarında bakılmış ya da ailesi tarafına verilebilecek çocuk yakınlarına verilir. Aynı zamanda sahip olduğu ekonomik yoksulluk gibi durumlara karşı desteklenmeye de korumaya muhtaç olan bakım tedbiri amacıyla bu hizmetten yararlanılması imkanı ile bu ödenek verilir. Bakım Tedbir kararı ile birlikte yaş sınırını tamamlamış veya sosyal hizmet kuruluşlarına koruyucu aile yanında yer alan ve yahut iş meslek edindirme kursları doğrultusunda eğitimine devam eden yardıma muhtaç kişilere ve gençlere de bu yardım sunulmaktadır.

Olağanüstü bir durum gerçekleşmesi veya hastalık ya da kaza gibi durumlara karşı ihtiyaç sahibi kişilerin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla da bu yardım imkanı sunulur. Aynı zamanda böyle kişilerin vefat etmesi doğrultusunda kalan çocuklarının bakımı ve geçimi içinde ekonomik destek yardımı verileceği açıklandı. Gerçekleşen talepler ile birlikte sosyal ve ekonomik destekler hizmetinde bir yönetmelik bulunmakta olup başvuran kişilerin yönetmelik karşısında araştırma ve değerlendirme sonucunda ödemeli hak kazanacağı belirtildi. Bu doğrultuda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı tarafından yapılan yazılı açıklama ile birlikte Çocuklar amaçlı temel ve okul ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla hizmetlerin yatırıldığı belirtildi. Haziran ayı içerisinde toplam olarak 238 milyon lira yardım yapıldığı belirtildi. Doğrultuda ekonomik anlamda aile bütünlüğü üzerinde meydana gelecek olumsuzlukları engellemek ve çocukların doğru bir şekilde yetişmesini sağlamak amacıyla hedefleri doğrultusunda adım atıldığı ifade edildi. Bunun beraberinde Her çocuk için Ortalama olarak 1650 TL yardım desteği sağlanacağı da bahsedildi. Bakan tarafından yapılan açıklama doğrultusunda sunduğumuz ekonomik destek yardımıyla birlikte çocuklar ve aileleri için toplam olarak haziran ayı için 238 milyon lira yatırdık bilgisine hakla paylaştı.