Dolar 12 TL ye Düşecek Elinde Dolar Olanlar Büyük Zarar Edecek

Ekonomist Remzi Özdemir ve Eren Devrim Zelyut TL mevduatını kendilerince değerlendirdiler. Ve bir açıklama yaptılar. Dolar önceden yükselişe gidiyordu ama sonrasında değerlendirilince doların düşüşünü söylediler kritik doların zarar göreceği tarih açıklandı ve 17 iken 12 TL ye düştüğünü söylediler ve doları olanlar büyük zarar göreceğini açıkladılar hatta bu tarih ve açıklama bir hayli vatandaşları heyecanlandırdı. Doların konusu ile ilgili bir konu normalde Doları olan insanları değil sadece herkesi ilgilendiren bir bomba iddia orta ya atıldı.

Türkiye`ye Dolar Yağacak

Şu şekilde açıklama yapılırsa eğer ekonomist eren Devrim Zelyut yaptığı Dolar açıklamasında ismini vermek istemeyen bir siyasetçinin 9 Kasım tarihinde erken seçime gidileceğini eğer bu seçimi muhalefet kazanırsa Dolar yağacağını söyledi.

Bir diğer ekonomist Remzi Özdemir şu şekilde açıklama yaptı İyi Parti ekonomi kurmayı Prof. Dr. Bilge Yılmaz’ın uluslararası fonlar ile görüştüğü seçimi millet ittifakını kazandığı takdirde kısa vade içerisinde 60 milyar doların Türkiye`ye giriş yapacağını kendisine söylediğini bildirdi.

6 Kasımda Erken Seçim Bekleniyor

Ünlü ekonomist Zelyut şu şekilde bir konuşma yaptı. Çok kıymetli bir siyasetçi büyüğüm Kasım ayında erken seçimin olacağını söyledi. Hatta tarih bile verdi 6 Kasım dedi. Erken seçim olacak Maliye bakanlığı seçimden dolayı kesenin ağzını açacak. Ve Ağustos, Eylül ayları gibi Eyt çıkacağını söyledi. Ve bu şekilde buna bankalar itiraz ediyor. Diyor ki 17 -18 arasına dikkat edin kur korumalı mevduat ekstra faiz örtülü operasyon olabilir.

Dolar 12 -13 TL Arasına Düşecek

Eğer seçim kazanılırsa Türkiye’de totaliter ve kendi bildiğini okuyan bir yapının gitmesi münasebetiyle büyük sermaye girişleri ve dünyadan teveccühle dolar yağacak. Türkiye’ ye kur seviyesinin 12 -13 seviyesine düştüğünü Türkiye görecek dedi.

Doların Düşüşündeki Etkenler Nelerdir?

Birinci etken Euro’nun yükselişi;

• Dolardaki zayıflığa karşı Roach doların düşüşünün süreceğine yönelik tahminleri konusunda daha emin olduğunu belirtiyor. ABD’ deki cari açığındaki artış

• Dolardaki zayıflığa karşı ABD merkez Bankasının atabileceği adımların sınırlı olması

• Covid ile ilişkili bütçe açığının artması yurtiçi tasarruflardaki kötüleşmenin de başlıca nedenidir.

Salgın ve yarattığı etki devam ederken 2,8 trilyon dolarlık bir mali destek paketi de buna eklenecek bunun 900 milyarı doları aralıkta devreye girdi. Ve 1,9 trilyon dolarlık kısmı ise biden tarafından teklif edilmiş durumda.

Dolar Neden Düşüyor?

Dolar 18,4 seviyesinden başlayan düşüşünü sürdürüyor. Son dönemde merkez bankasının faiz de indirimi kararı ekonomi politikaları nedeniyle rekor kıran dolar bu sabah dolar seviye de gerileme yaşadı. Ve yeni önlemler açıklandı kredi şartları zorlaştı asgari ücret Ocak’ta 317 idi şimdi 247 dolar oldu. Ekonomistler Dolar, TL kurundaki gerilemenin nedenlerinin başında merkez bankasının sıkı para politikasındaki ısrarı olduğu yönü belirtirken yabancı yatırımların TL almaya başladığının altını çiziyor.

Seda Yalçınkaya Özer’de şu şekilde açıklama yaptı Kasım ayından bu yana değişen ekonomi politikalarının dolar karşısında değer kazanmasını destekledi küresel piyasalarda zayıf dolar temasının sürmesi Türk lirasını destekleyen unsurlardan biridir. Yüksek enflasyon aynı zamanda yabancı yatırım adına en büyük fobidir. İhracatta kur yükselmesiyle beraber rekabetçi kur’ un etkisi çok daha fazla hissedildi. Fakat Türk lirası değer kazandığı takdirde rekabetçi olan bu ortam etkisini kaybetmiş olacak. Dolar gerilemesinde zirvede tepe taklak oldu zamlar düştü iktidar kış aylarında faturanın çok daha büyük şekilde döneceğini gördü.