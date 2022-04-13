Başvurular Yarın Başlıyor: Ziraat Bankası 1 Ay Ertelemeli 10 Katına Kadar Faizsiz Kredi Verecek! Ziraat Bankası resmi internet sayfası üzerinden yapılan son dakika açıklamasına göre yarından itibaren başlayacak müracaat işlemlerinin tamamlanması ile beraber vatandaşlara kredi vermek açısından faizsiz kredi seçeneklerini sunuyor. Kamu bankası şeklinde faaliyet gösteren Ziraat Bankası üzerinden bu şekilde faizsiz kredi almak isteyen vatandaşlar, kamu desteği ile kredi alabilmeleri açısından devletin onay vermesi gerekiyor.

Emekliye faizsiz kredi destekleri neler?

Emekli vatandaşlara faizsiz kredi destekleri Ziraat Bankası'ndan geliyor.com kredi destekleri açısından Katılım Bankası üzerinden maaş taşıma işlemlerini gerçekleştirebilir, bu kredileri katılım bankalarında kullanmanız mümkündür. Emekli maaşlarını Ziraat Katılım Bankası şubesine taşımak suretiyle buradan maaşınızın 10 katı kadar ya da daha da üzerinde kredi kullanmanız mümkündür. Almış olduğunuz emekli kredilerinde ise 1 ay ,2 ay, 3 ay erteleme yapma avantajınız alacak. Emekli vatandaşlara, bu şekilde verilmekte olan kredilerde banka anında sonuç verecek ve böylelikle sonuca göre kredi almanız sağlanacak

Bu Kredi Kampanyasından Sadece Emekli Vatandaşlar Faydalanmıyor

Yalnızca kredi alacak vatandaşlar emekli değil aynı zamanda bütün çalışan ya da devlet memurları da bu bankadan maaşlarının 10 katı kadar faizsiz kredi avantajından faydalanabiliyor. Kredi kullanabilmeniz açısından banka şubelerine gitmek suretiyle kimlik ya da gelir belgesi ile müracaat işlemlerinizi yapabilirsiniz.