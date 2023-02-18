Başvurular başladı: TC kimlik ile hemen 50.000 TL ve altında ödeme alın!

Tc kimlikle 50000 TL ve altında ödeme alabileceksiniz. Kimlik numaranız üzerinden yapılacak olan sorgulama ile birlikte 50000 TL ve altında ödeme alabilirsiniz. Başvurularını gerçekleştirerek nakit kredi kullanacak olan kişiler için kampanya başlatan Yapı Kredi Bankası yapmış olduğu yeni kampanyada cep telefonunuz üzerinden SMS atarak sizlere ihtiyaç kredisi imkanı sağlayacağını açıkladı. Acil ihtiyacınızın olması durumunda, işlemlerinizi gerçekleştirebileceğiniz bu kampanyalara katılarak, 36 ay vadeli kredi kampanyası dahilinde tüketici kredisi kullanabilirsiniz.

50000 TL, Yapı Kredi Bankası, hesabınız üzerinden başvurunuzu gerçekleştirmeniz halinde kullanabileceğiniz ihtiyaç kredilerinden faydalanacak olan tüm vatandaşların ilk taksit ödemesinde 90 gün erteleme yapabilecekleri kampanya hazırlandı.

Bireysel müşterilerin kredi notuna göre, onay verilecek olan bu kampanyalardan faydalanmak isteyen tüm vatandaşlar hemen aynı gün içinde işlem yapılmaktadır. Kredi başvurusu yapmış olmanız durumunda, işlemlerinizi gerçekleştirebileceğiniz bu kampanyalar dahilinde ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişiler, 36 ay vadeli ödeme tablosu oluşturabilirler.

50000 TL, Yapı Kredi Bankası, hesabınız üzerinden başvurunuzu gerçekleştirerek ihtiyaç kredisi almak istiyorsanız, uygun faizlerle kredi ödemenizi hızlı bir şekilde hesabınıza yatırarak hemen kullanabilirsiniz. 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi başvurusunu gerçekleştirecek olan kişiler cep telefonları üzerinden SMS atarak da başvuru yapabiliyor. Sms ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, banka müşterisi olmanız halinde ihtiyaç kredi ödemenizi hemen yapabilirsiniz.

Sms ile ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak, başvurularını gerçekleştirecek olan kişiler cep telefonları numaraları üzerinden bireysel tc kimlik, aylık gelir ve doğum tarihi yazarak bu mesajı: 44 11 numarasına göndermesi yeterli olacaktır.