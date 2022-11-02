Başvurular Başladı Son 3 Gün! Başvuru Yapana 77500 TL Nakit Ödenecek

3 Gün içerisinde 75 Bin TL ödeme gerçekleştireceğini duyuran QNB Finansbank gerçekleştireceği bu ödemeleri gişeler aracılığıyla müşterilerine verecek. QNB Finansbank 75 bin TL nakit başvurusu nasıl ve nereden yapılır? Ayrıntılar neler? Kampanyadan kimler yararlanabilecek? Detaylar haberimizin devamında sizlerle...

QNB Finansbank, 3 gün içerisinde sunduğu bu kredi kampanyalarında koşullara uygun olan müşteriler için aynı gün içerisinde kredi ödemelerini sağlayarak, 36 ay vade fırsatıyla 75 bin TL kredi kullandıracağını açıkladı. Sizlerde 3 gün içerisinde sunulacak olan bu ihtiyaç kredilerinden yararlanmak istiyorsanız QNB Finansbank şubelerine giderek kolaylıkla işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Krediden faydalanmak isteyen bireysel müşterilerin kredisi onaylandığı taktirde aynı gün içerisinde hesaplarına aktarılan bu kredileri hızlı ve kolay bir biçimde kullanabilecekleri bununla birlikte faiz avantajlarından faydalanabilecekleri de duyuruldu.

QNB Finansbank Üzerinden İhtiyaç Başvurusu Nasıl Yapılır?

QNB Finansbank, resmi internet adresi üzerinden gerçekleştirdiği açıklamada, Akbank ile ortak bir şekilde başlattığı İhtiyaç Kredisi kampanyası kapsamında QNB Finansbank şubeleri üzerinden bireysel müşteri temsilcileri aracılığıyla beraber kredi başvuru formunu tamamlayan müşterilere gelir belgesiz kredi kullandıracağını açıkladı. QNB Finansbank tarafından sunulan cazip avantajlı bu ihtiyaç kredisinden yararlanmak isteyen müşteriler QNB Finansbank şubelerinden başvuru işlemlerini gerçekleştirebilecek.

QNB Finansbank ve Akbank ortaklığında sunulan ihtiyaç kredisine yaptığınız başvurunun ardından kısa bir değerlendirme gerçekleştilerek sizlere olumlu ya da olumsuz sonuç iletilecektir. Başvurunuz olumlu sonuçlandığı takdirde 75 bin TL limitli bireysel ihtiyaç krediniz belirttiğiniz hesaba anında aktarılmaktadır. Hesabınıza aktarılan kredinizi kullanmaya başlayabilir ihtiyaçlarınızı karşılayabilirsiniz.

QNB Finansbank Bireysel İhtiyaç Kredisi Kampanyası!

QNB Finansbank, Devlet'in sağladığı destek ödemelerini vatandaşlara ulaştırmakla kalmıyor belirli bankalarla iş birliği yürüterek nakit ihtiyacı bulunanlara cazip avantajlarla kredi imkanı da sunuyor. Sizlerde QNB Finansbank üzerinden kullanabileceğiniz kredi kampanyalarını QNB Finansbank mobil bankacılık hizmetleri üzerinden, müşteri hizmetleri üzerinden ya da bizzat QNB Finansbank şubelerinden öğrenebilirsiniz. Son olarak Akbank ile birlikte duyurduğu bireysel ihtiyaç kredisi ile gündeme gelen QNB Finansbank, bütçesine uygun düşük faizli kredi kullanmak isteyen vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü.

Sizlerde QNB Finansbank yazarak boşluk bıraktıktan sonra T.C. Kimlik numaranızı yazarak bu mesajı 30 75 numarasına ileterek, QNB Finansbank ve Akbank iş birliğinde başlatılan bu kredi kampanyasına kısa mesaj yoluyla başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Kısa mesaj ile başvuru yapan müşteriler, 5 dakika içerisinde sonucu öğrenecekler. Onaylanan kredinizi QNB Finansbank şubelerine giderek hesabınıza aktarabilir ve kullanmaya başlayabilirsiniz. Detaylı bilgiye QNB Finansbank resmi internet adresi üzerinden erişim sağlayabilirsiniz.