Başvuru Yapanlara Tek Seferlik 5000 TL Ödeniyor...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 2016 yılından bu yana birçok sosyal destek ödemesi kesintisiz olarak ihtiyaç sahiplerine ödenmeye devam ediyor. Başvuru formunu dolduran ve şartları tutan vatandaşları yönelik olarak tek seferde 5000 TL gibi yardım destek ödemesi yapılacak. Yeni yapılacak olan yardım başvuru formu ve başvuruları Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na internet sitesi üzerinden açıldı. Şartları tutan vatandaşlara yönelik olarak 5.000 TL tutarında karşılıksız yardım destek ödemesi yapılacak.

Belirli Şartları Tutanlara Destek Ödemesi Geri Ödemesiz Şekilde Yapılıyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı maddi imkânı elverişsiz olan vatandaşları yönelik olarak birçok yardım kampanyası düzenleyerek hesaplara paraları aktarıyor. Tek seferlik olmak üzere 5000 TL yardım almak için mutlaka başvuru yapmak gerekiyor. Türkiye’de birçok vatandaş asgari ücretle geçimini sağlamaya çalışırken artan enflasyon rakamları sebebiyle maddi anlamda güçlük yaşamaya başladı.

Enflasyon karşısında birçok vatandaşın cebindeki paranın alım gücü düştü ve maddi anlamda sıkıntıya girdi. Emekli maaşı ile geçirmeye çalışan kişiler için aile ve Sosyal hizmetler bakanlığı tarafından yepyeni bir müjde duyuruldu. Bakanlık tarafından belirlenen kriterleri sağlayan emekli vatandaşlara yönelik olarak tek seferde ₺5.000 tutarında maddi destek sağlanacak.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının sağlamış olduğu maddi destekler sadece emekli vatandaşlara yönelik değil aynı zamanda asker ailesi olan kişilere engelli bakımı yapan kişilere dul ve yetim olan vatandaşlara yönelik olarak da çeşitli meblağlarda yapılıyor. Bu desteklerden faydalanmak için ise bakanlık tarafından açıklanmış şartları sağlamak gerekiyor.

Bunun için başvuran vatandaşın Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması ve 18 yaşından büyük olması şart koşuluyor. Bunu yanı sıra hane içerisinde bakıldığında eve giren asgari ücret kişi başı bölündüğünde asgari ücretin üçte birinden az olması da gerekmekte. Bu şartları sağlayan vatandaşlar e-devlet sistemi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri girerek aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın sosyal desteklerine başvuru yapabiliyor. İkinci bir yol ise ilde bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına kayıt yaptırarak yine bu desteklerden faydalanabiliyor.