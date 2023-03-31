Asgari Ücretlilere Bayram Öncesi Müjde Bomba Gibi Geldi

Asgari ücretliler seçim öncesinde kendilerine yapılacak olan büyük oranlı zammın haberini beklerken bir yandan bayram ikramiyesinin asgari ücretleri etkileyip etkilemeyeceği internet üzerinden araştırılıyor. Asgari ücretin 3750 tutarında ek zam alıp almayacağı ise verilen açıklamalarla resmiyet kazanacak.

Emekli maaşlarına yapılan zamlar neticesinde birçok asgari ücretliler de kendilerini ara zam yapılıp yapılmayacağı konusunda araştırmalara başlamıştı. Asgari ücretlilere zam müjdesi ve asgari ücretle ikramiye müjdesi haberlerini görenler heyecanlanıyor.

Asgari Ücret 8.506 TL Olmuştu

Türkiye’de birçok vatandaş asgari ücretle geçimini sağlamaya çalışırken enflasyonun yükselmesinden dolayı yapılan zam yetersiz bir hal almaya başladı. 2023 Ocak ayında asgari ücretlilere %54 oranında zam yapıldı ve bununla birlikte yeni zam ücreti 8506 TL’yi bulmuştu. Enflasyon her geçen gün daha da artarak devam etmesi sonucunda bütün ürünlere zam geldi ve asgari ücrete yapılan %54 oranındaki zam bile yetersiz kaldı.

Bu sebepten dolayı vatandaşın alım gücü düştü ve temel gıda maddelerine bile yetememeye başladı. Asgari ücrete seçim öncesinde yapılacak ara zam söylentileri neticesinde birçok asgari ücretle vatandaş sevilmeye başladı. Milyonlarca çalışan maaşlarının daha da yükseltilmesi için ara zammın haberini dört gözle bekliyor. Sosyal güvenlik kurumu emeklisi BAĞ-KUR emeklisi ve emeklilikte yaşa takılanlar grubunda yapılan ara zam söylentileri asgari ücretlileri de ümitlendirmeye yetti.

Enflasyon karşısında arayıp biten maaşlar neticesi ile ara zam biraz da mecburi bir hareket olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde yapmış olduğu açıklamalar neticesi ile emekli maaşlarını ara zam vermiş ve en düşük emekli maaşını 7.500 TL’ye sabitlemişti. Emeklileri her yıl olduğu gibi bu yılda Ramazan Bayramı öncesinde ikramiye verilecek.

Ocak ayında birçok maaşa zam yapılırken sosyal yardım ödemeleri ve maaşlar konusunda da bir düzenleme getirildi ve maaşlar enflasyona göre düzenlendi. Emekli Bayram ikramiyelerinde ₺2.000 tutarında bir artış yapıldı. Bayram öncesi verilecek bu ikramiye sayesinde milyonlarca emekli vatandaş temel ihtiyaçlarını kolay bir şekilde alabilecek.