Başvuru yapanın borcu silindi! Borçlar mefta oldu! Kredi ve kredi kartı borcu olanlar dikkat! Duyuru yapıldı

Duyuru yapıldı. Başvuru yapanın borcu silindi! Borçlar mefta oldu! Kredi ve kredi kartı borcu olanlar dikkat! Uygun faiz oranlarının yanı sıra yapılandırılacak borç kapsamında ayrıca kredi desteği sağlanacak. PTT borç yapılandırması konusunda emeklilere büyük avantajlar sunuyor! Yapılacak olan yapılandırmanın ne kadar olacağı ve yapılandırma şartları ile ilgili PTT tarafından bilgilendirme yapılacağı gelen haberler arasında yer alıyor.

PTT’den Emekliye Borç Kapatma Kredisi

PTT kredi borçlarını kapatmak isteyen emekli vatandaşlara uygun koşulda borç kapatma desteği sunuyor. PTT emeklilerin son dönemdeki fiyat artışlarında, kredi ve kredi kartı borçlarının yapılandırılmasına çare sunuyor.

36 ay vade ve düşük faiz oranı imkânıyla diğer bankalara olan kredi ve kredi kartı borçları PTT tarafından yapılandırılarak ödenebilecek. Bu fırsatı kaçırmak istemeyen emeklilerin bu konuda adım atması ve yapılandırma konusunda yardım alması uygun olacaktır.

Emeklinin borcunu kapatmak için avantajlar sağlayan PTT 36 ay vade ve yüzde 3,09 ‘dan başlayan faiz oranları ile borç yapılandırması imkânı sunuyor.

haber24.com özel haber