Başvuru yapana görülmemiş para yardımı! 996, 1090, 1480 TL ödemeyle cepler dolacak! Son tarihi kaçıran kıvranır

Son tarihi kaçıran kıvranır... Başvuru yapana görülmemiş para yardımı! 996, 1090, 1480 TL ödemeyle cepler dolacak! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) aracılığıyla yapılan kira yardımı ödemeleri için geri sayım başladı. Başvuru yapacak olan milyonlarca kira destek tutarlarını inceliyor. Öte yandan hanelere yapılan ödemeler kişiye göre değişkenlik gösterebiliyor. Ödemeler 715 TL'den başlıyor ve 1500 TL'ye ulaşıyor.

Başvuru yapana görülmemiş para yardımı! 996, 1090, 1480 TL ödemeyle cepler dolacak. Son tarihi kaçıran sızım sızım kıvranır. Kira yardımı vatandaşlara yapılan önemli destek ödemeleri arasında yer almaktadır. Bu destek ödemesinden yararlanmak isteyen vatandaşlar Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) sitelerini inceliyor. Başvuruya dair merak edilen bilgiler belli oldu. İşte herkesin merak ettiği ödemeye ilişkin bilgiler

BAŞVURULAR SÜRÜYOR

Kira yardımı ödemeleri için geri sayım sürüyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) başvuruları topluyor.

ŞEHRE GÖRE DEĞİŞİYOR

Başvuru yapacak olan milyonlarca kira destek tutarlarını inceliyor. Öte yandan hanelere yapılan ödemeler illere göre değişkenlik gösterebiliyor.

Ödemeler 715 TL'den başlıyor ve 1500 TL'ye ulaşıyor

İstanbul, İzmir, Ankara: 1150 TL

Tokat, Zonguldak, Çanakkale: 905 TL

Düzce, Şırnak, Yozgat: 810 TL

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