Başvuru yapan kişiler hemen ödeme yapmayacak! Bankadan "3 ay ertelemeli kredi" dönemi resmen bugün başladı...

Bankalardan kredi kullanmak isteyen ve hemen aynı ay sonrasında kredi ödemesini yapmak istemeyenlere müjdeli haber geldi. Yapı kredi bankası yaptığı açıklamada, nakit ihtiyacı olan kişilere resmi internet sitesi üzerinden bir duyuru paylaştı. Yapı kredi bankası resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada, nakit ihtiyacı olan kişilere hemen sonuç verileceği duyuruldu. TC kimlik numarası üzerinden başvuru yaparak ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişiler, başvuru yaptıkları kredilerde 50.000 TL'ye kadar 36 ay vadeye kadar işlem yapacak ve 3 ay ertelemeli olarak ilk taksit ödemesini yapabileceklerdir.

Başvuru nasıl yapılır?

Yapı kredi bankası üzerinden verilen ve 3 ay ertelemeli kredi kampanyası adıyla başlatılan bu kampanyada, bankanın mobil uygulamasına giriş yaparak veya internet şubesine giriş yaparak başvuru yapma imkanınız olacaktır. Bankadan yapılan açıklamada, özellikle kredi alacak kişilerin banka şartlarına uygun olması durumunda aynı gün içinde sonuç alacağı ve hesabına hemen ödeme alacağını duyurdu. Yapı Kredi Mobil veya İnternet Şube kanallarından kullandırım yapmak için, kampanya giriş ekranında “3 Aya Kadar Ertelemeli Kredi” kampanyası seçilmelidir.

Banka ayrıca kredi kullanacak olan kişiler için banka kredi şartlarına göre ve kredi notuna göre de faiz oranları uygulayacaktır. Kredi alacak kişiler, 3 ay ertelemeli ve 36 ay vadeli kredi başvurusu için bankanın sms kredi servisini de kullanabilir.

SMS ile başvuru yapmak istiyorsanız, Bireysel TC KİMLİK ve Aylık gelir yazarak bu mesajı 4411 numarasına mesaj olarak göndermeniz gerekmektedir. Bu şekilde kredi başvurusu yapmış olacak ve onaylanan tutarı da hemen aynı gün içinde hesabınıza yatıracaksınız. Banka şartlarına uygun olan kişiler bu kredileri aynı gün içinde kullanacaklardır.