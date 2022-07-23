Akbank resmi olarak açıkladı: Faizsiz, Belgesiz, Masrafsız Ödeme Yapılacak

Akbank üzerinden yapılan yeni duyuruda, bankadan nakit almak isteyenlere faizsiz masrafsız kredi verileceği açıklandı. Akbank yaptığı bu aıklama ile birlikte başvuruları da almaya başladı. Mobil uygulama aracılığı ile Akbank müşterisi olan kişilere 7500 TL'Ye kadar kredili mevduat hesabı verilecek ve bu hesabı taksitli olarak da kullanmanıza olanak sağlanacaktır.

Başvurularını gerçekleştirmek isteyenler, mobil uygulama üzerinden hesap başvurusu yapması gerekmektedir. 31 Temmuz tarihine kadar devam edecek olan bu kampanyada Akbank Mobil uygulamasını indirdikten sonra Akbank'lı olmak istiyorum butonuna tıklayarak hemen ilk defa müşteri olacak olan kişilere, 7500 TL nakit avans verilmektedir. Mobil veya Şube’den Akbanklı olanlar Şube, Müşteri İletişim Merkezi, Akbank Mobil, Juzdan, İnternet Şube, ATM, Akbank.com, axess.com.tr, wingscard.com.tr kanalları aracılığıyla kredi kartına başvurulabilir.

Bankadan Ayrıca Kredi Verilecek!

Akbank yapmış olduğu bu kampanya haricinde 10.000 TL'ye kadar ihtiyacı olan kişilere ihtiyaç kredisi de vereceğini açıkladı. Bankadan yapılan açıklamada, kredi almak isteyenlere banka 5 dakika içinde sonuç vermektedir. Kredi notu uygun olan kişiler, mobil uygulama üzerinden başvuru yapabilirler. Akbank direkt uygulaması üzerinden kredi başvurusu yaptığınız zaman hemen onaylanan kredi hesabınıza yatacaktır. 36 ay vadeye kadar ve 3 ay ertelemeli kredi alabilirsiniz.

Akbank direkt haricinde bankanın sms kredi servisinden de faydalanabilirsiniz. SMS ile kredi başvurusu yapmak istiyorsanız, başvurunuzu hemen KREDİ TC KİMLİK yazarak bu mesajı 4425 numarasına gönderebilirsiniz. Banka kredi notu 1200 ve üzerinde olan emekli, çalışan ve diğer bireysel müşteriler faydalanmaktadırlar. Bankalarda sıkıntısı olan ve icralık bir durumu olan kimseler başvuru yapsalar bile onay alamayacaklardır.