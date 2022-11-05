Başvuru Başladı! Emekliye Kamu Bankaları Üzerinden 77888 TL Ödeme Verileceği Kesinleşti

Emekli maaşınızı kamu bankaları olan Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden almanız durumda sizlere 24 ay vadeli gelir belgesiz 77888 TL kredi ödemesi yapılacağı açıklandı. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden yapmış olduğunuz başvurular sonrasında kredi kullanacak olan kişilere 3 ay ertelemeli ve 36 ay vadeli olarak işlem yapılmaktadır. Ziraat Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak, başvurularını gerçekleştirmek isteyen tüm vatandaşlar için yapılacak olan bu işlemlerde 3 banka üzerinden hemen onay verilmektedir.

Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank, emekli maaş müşterilerine vermiş olduğu bu kredilerde daha önce kredi onayı alıp, düzenli ödemeler yapan vatandaşları da nakit ödemesi yapacağını açıkladı. Emekli maaşınızı bu bankalar üzerinden alıyorsanız ve acil para ihtiyacınızın olması durumunda, sizlerde dilediğiniz zaman ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunarak destek alabilirsiniz.

Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank , resmi internet sitesi üzerinden yapmış olduğu duyuruda, 77888 TL, Emekli Kredisi kampanyasına katılacak olan vatandaşların kendi bankası üzerinden emekli maaş almalarını istiyor. Emekli maaş hesabınız aracılığıyla birlikte başvurunuzu gerçekleştirerek, onay alabileceğiniz bu kampanyalarda diğer bankadaki olan kredi kartı borçlarınızı kapatmak için de düşük faizli kredi kullanabilirsiniz. Emekli maaş hesabınız aracılığı ile birlikte başvurularını gerçekleştirecek olan tüm vatandaşlar için yapılacak olan işlemlerde nakit kredi kullanacak olan kişilere 3 ay ertelemeli olarak yeni bir kredi ödemesi yapılmaktadır.

En yakın banka şubesi üzerinden işlemlerinizi gerçekleştirebileceğiniz bu kampanyalara katılmak isteyen vatandaşlara ayrıca internet sitesi üzerinden de diledikleri zaman kredi başvurusunda bulunabiliyor. 24 ay vadeli 36 ay vadeli kredi seçenekleriyle birlikte sizlerde emekli maaş hesabınız üzerinden ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsanız, kamu bankaları üzerinden başlatılan kampanyalara katılabilirsiniz.