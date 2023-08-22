Dar gelirli ailelere bir nebze olsun maddi destek sunan devlet yardımları hız kesmeden devam ediyor. Özellikle anneler ve ev hanımlarına yönelik sunulan destek ödemeleri Ağustos ayı sonuna kadar başvuruya açık hale getirildi. Başvuru şartlarını karşılayan ve başvuru onayı alanlar her ay düzenli olarak maddi destekten faydalanabiliyor.

Devletin çalışan ev hanımlarına özel sunduğu maddi kaynak doğum yapan kadınlara da veriliyor. Sigortalı çalışan kadınlara özel ödenen devlet rapor parası ve süt parası dışında, emzirme parası ve çocuk parası destek ödemesi kapsamında hesaplara yatıyor.

ASGARİ ÜCRETLE ÇALIŞAN ANNE NE KADAR ÖDEME ALACAK?

SGK tarafından yapılan hesaplama ile çalışan annelerin hesabına toplu olarak yatırılan doğum parası zamlı maaşların ardından yeniden güncellendi. Yapılan son hesaplama ile 30.000 TL'yi aştığı fark edildi. 1 Temmuz itibariyle güncellenen asgari ücret bedeli 11.402 TL'ye ulaştı. Brüt ücret ise 13.414 TL. Bu rakam üzerinden hesaplandığında asgari ücretle çalışan bir annenin doğum parası olarak devletten 34.206 TL alması gerekiyor.

ÇALIŞAN ANNENİN HESABINA TEK SEFERDE EN AZ 34 BİN 206 TL YATACAK!

Yeni yılda 25.000 TL civarında olan doğum parası bedeli asgari ücret zammı sonrası 30.000 TL'yi aştı. Çalışan anne adına açılan Ziraat Bankası hesabı üzerinden alınabilecek doğum desteği asgari ücret zammı sonrası Temmuz ayı itibariyle 34.206 TL'ye ulaştı. Ziraat Bankası hesabı bulunan ve doğum izninde olan tüm annelerin hesabına izin bittikten sonra tek seferde peşin olarak yatırılıyor.

2023 AĞUSTOS AYI DOĞUM, ÇOCUK, SÜT PARASI ÖDEMESİ

Sigortalı kadınların ilk doğumunda ödenecek olan toplam tutar brüt maaş üzerinden hesaplanıyor. Doğum parası, çocuk parası ve süt parası olarak 3 farklı kategoride talep edilebiliyor. Devletin brüt maaş üzerinden 1 Temmuz itibariyle sunduğu süt parası bedeli 520 TL, çocuk parası bedeli 300 TL, Doğum izni bedeli en az 33.386 TL'den başlayarak 124.444 TL'ye kadar yükseliyor. Destek tutarındaki bu farkın sebebi çalışan annenin brüt maaşı üzerindeki farktan kaynaklanıyor.