Başvurana bakanlıktan sudan ucuz prefabrik ev müjdesi! Başvuru şartları ve ekranı yayınlandı

Başvuru şartları ve ekranı yayınlandı. Başvurana bakanlıktan sudan ucuz prefabrik ev müjdesi! Prefabrik ev fiyatları ile araştırma yapan birçok kişi bulunuyor. Bu kişiler kendileri oturmak için ev fiyatlarına baktıkları gibi bağ evi, yazlık gibi belli dönemlerde kullanmak üzere de prefabrik evlere bakabilmektedir. Şartların yerine getirilmesi halinde ise prefabrik ev yaptırmak adına 150 bin lira devlet desteği alınabilmektedir.

Kampanyalı Prefabrik Ev Fiyatları Ortalama Ne Kadardır?

Prefabrik ev fiyatları firmalara göre ve özelliklere göre değişmektedir. Kendinden ahşap desenli bir yapı üretilmektedir. Firmaların sunduğu kampanyalı prefabrik evler ile ilgili detaylı araştırmalar yaparak evinizi kısa sürede ve uygun olarak yaptırabilirsiniz.

Satın alacağınız prefabrik evlerin özelliklerine göre fiyat seçenekleri değişeceği için seçim yaptığınız her bir özellik için fiyat seçeneklerinin de değişeceğini unutmamanız gerekmektedir. Bu evlerin uygun fiyatlı olarak alınması için kampanyaların takip edilmesi uygun olacaktır.

Tek katlı 28 metrekare 1+0 hobi prefabrik fiyatı; 110.453 TL’den satılıyor

Tek katlı 45 metrekare 2+1 Prefabrik Ev; 160.679 TL’den satılıyor

59 metrekare kampanyalı 2+1 prefabrik ev fiyatı; 229.900,00 TL’den satılıyor

100 metrekare prefabrik ev fiyatı, 339.900 TL’den satılıyor

113 metrekare prefabrik ev fiyatı 384.900 TL’den satılıyor

120 metrekare prefabrik ev fiyatı 389.900 TL’den satılıyor

121 metrekare prefabrik ev fiyatı 404.900 TL’den satılıyor

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