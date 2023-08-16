2023-2024 eğitim öğretim yılının başlamasına çok az bir zaman kaldı. Özel eğitime ihtiyaç duyan bireylere yönelik çıkarılan yasa gereğince bugün itibariyle Resmi Gazetede o karar yürürlüğe girdi. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından başlatılan destek programı kapsamında 1 Temmuz 2023 itibariyle geçerli olacak eğitim desteği resmen duyuruldu.

Özel eğitime ihtiyaç duyan tüm vatandaşların faydalanabileceği bu destek kapsamında; bireysel olarak eğitim alan her öğrenciye 3.147 TL ödeme yapılacak, grup eğitimleri almak isteyen öğrenciler için ise bu rakam ayda 881 TL'yi bulacak.

BİREYSEL DESTEK ÖDEMESİ 726 TL BİRDEN ARTIRILDI!

Özel eğitim desteği kapsamında fırsat eşitliğini sağlayabilmek için başlatılan bu yeni destek süreci 32066 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan kanun kapsamında ödenmeye başlanıyor. Başvuruda bulunan her hak sahibi için ödenen 2.421 TL rakamı yapılan düzenleme ile 3.147 TL'ye yükseltildi.

16 Ağustos tarihi itibariyle Resmi Gazeteye düşen haberin detaylarında daha önce bu destekten faydalanan bireysel eğitim alan vatandaşlar için ödenen 2.421 TL olan rakamın yükseltildiği müjdesi de verildi. Bireysel destek sürecinde arada oluşan 726 TL'lik fark 1 Temmuz itibariyle başvuruda bulunan vatandaşın hesabına aktarılacak.

GRUP DESTEK ÖDEMESİ NE KADAR OLDU?

Bakanlığın sunduğu grup destek ödemesinden faydalananlar Resmi Gazetede yer alan karar öncesinde düzenli olarak aylık 678 TL ödemeden faydalanıyordu. Yapılan zam doğrultusunda alınan yeni karar gereğince arada oluşan 203 TL'lik fark 1 Temmuz itibariyle başvuruda bulunanların hesabını aktarılacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından öğrencilere sunulan bireysel ve grup eğitimi desteğinden faydalanmak isteyenler e-devlet platformu üzerinden veya en yakındaki sosyal yardım kuruluşuna giderek başvuruda bulunabilir.