Türkiye'de emeklilere yönelik maaş promosyon kampanyaları büyük önem kazandı. Bekledikleri maaş artışlarını çoğu zaman almakta zorlanan emekliler, artan hayat pahalılığı nedeniyle ekonomik zorluklarla karşı karşıya kalıyor. Hayat pahalılığının artması ve emekli maaşlarının sabit kalması ile ek kaynaklar emekliler için hayati önem kazanmıştır.

Ancak, bu ek kaynaklar için seçenekler sınırlıdır. Bu kaynaklardan en önemlisi emekli maaş promosyon kampanyasıdır. Şimdi İş Bankası'nın Eylül 2023’te ne kadar promosyon verdiğine bakalım.

KOŞULLAR BELLİ OLDU

İş Bankası'nın emekli müşterilerine sunduğu Eylül ayı fırsatlarına ilişkin araştırmalar devam ediyor. Banka, emeklilere yönelik promosyon kampanyasını duyuran bir açıklama yayınladı. Bu ödemeleri alabilmek için emeklilerin maaşlarını İş Bankası'na aktarmaları ve üç yıl süreyle başka bir bankaya geçmemeyi taahhüt etmeleri gerekiyor.

Emekli maaş promosyon kampanyalarının yasal çerçevesi, Kasım 2022'de bankalar ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) arasında yapılan bir anlaşma ile oluşturulmuştur. Bu anlaşmaya göre, bankalar artık emeklilere üç yıllık bir emekli maaşı promosyon sözleşmesi sunabilmektedir. Bu sözleşme kapsamında emekliler, SGK tarafından belirlenen asgari maaş promosyon tarifesini karşıladıkları sürece ödeme alacaklar. İş Bankası, asgari tarifenin üzerinde maaş promosyonu ödemesi yapan bankalardan biri.

NE KADAR PROMOSYON VERİLİYOR?

İş Bankası'nın emekli maaşı promosyon kampanyası kapsamında emeklilere yapılacak resmi ödeme tutarları belli oldu. Yeni uygulamaya göre emekli maaşı 10.000 TL ve üzerinde olan emeklilere 7.500 TL ödeme yapılacak. Benzer şekilde, emekli maaşı 7.500 TL ile 10.000 TL arasında olan emekliler 6.750 TL ödemeye hak kazanacak. Emekli maaşı 3.500 TL ile 7.500 TL arasında olanlara ise 5.250 TL ödeme yapılacaktır. Son olarak, emekli maaşı 3.500 TL'ye kadar olan emeklilere ise 4.500 TL ödeme yapılacak. Bu ödeme avantajlarının yanı sıra İş Bankası, emekli bireylere bireysel kredi başvurusu yapma imkânı da sunuyor.