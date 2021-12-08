Basra Patlaması: Patlama Irak Şehrini Sallarken Çok Sayıda Kişi Öldü

Irak ordusu, Irak'ın güneyindeki Basra kentinin merkezini sarsan patlamada en az dört kişinin öldüğünü ve dört kişinin de yaralandığını söyledi.

Salı günü yapılan açıklamada, ordu, gökyüzüne bir siyah duman sütunu gönderen patlamanın nedeninin patlayıcılarla donatılmış bir motosiklet olduğunu söyledi.

Irak güvenlik güçlerine bağlı bir yayın kuruluşu olan Irak Güvenlik Medya Hücresi, motosikletin yakınında bulunan iki otomobilde çıkan yangın sonucu dört kişinin öldüğünü söyledi.

Güvenlik Medya Hücresi başkanı Saad Maan yaptığı açıklamada, "Adli tıp uzmanları ve uzman teknik ekipler, niteliğini belirlemek ve kazanın niteliği hakkında daha fazla ayrıntı vermek için kaza mahallinde hala hazır bulunuyor" dedi.

Hücre, araştırmaları ve teknik raporları tamamladıktan sonra daha geniş ayrıntıları daha sonraki bir açıklamada açıklayacak” dedi.

Üst düzey bir güvenlik kaynağı yaptığı açıklamada, Rudaw medya ağına patlamanın şehir merkezindeki Al-Samoud kavşağının yanındaki al-Jumhouri Hastanesi'nin karşısında meydana geldiğini söyledi.

Patlamanın sorumluluğunu hemen üstlenen olmadı. Basra Valisi Asaad al-Edani gazetecilere verdiği demeçte, patlamanın "IŞİD'in (IŞİD veya IŞİD) parmak izlerini taşıdığını" söyledi.

IŞİD, Irak'ın büyük bir şehrine en son Temmuz ayında Bağdat'ta kalabalık bir pazar yerinde bir intihar bombacısının 35 kişiyi öldürdüğü saldırı düzenlemişti.

Ülkenin petrolünün büyük kısmının üretildiği güney Irak'taki bombalı saldırılar, özellikle IŞİD (IŞİD) silahlı grubunun 2017'de yenilmesinden bu yana nispeten nadirdir.

Popülist lider Mukteda es-Sadr'ın en büyük kazanan olarak ortaya çıktığı 10 Ekim parlamento seçimlerinin ardından Irak'ta siyasi istikrarsızlık arttı. Parlamento koltuklarının yaklaşık üçte ikisini kaybeden İran'a sadık Şii silahlı gruplar, seçim sonuçlarını hile iddiasıyla reddetti.