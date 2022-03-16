Baskın Mariupol Tiyatrosuna İsabet Etti

Uluslararası Adalet Divanı, Kiev'in talep ettiği geçici bir tedbiri vererek Rusya'ya Ukrayna'daki düşmanlıkları durdurma emri veriyor.

vererek Rusya'ya Ukrayna'daki düşmanlıkları durdurma emri veriyor. Ukraynalı yetkililer Rus güçlerini kuşatmadaki Mariupol kentindeki bir tiyatroyu bombalamakla suçluyor.

ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'ya 800 milyon dolarlık ek askeri yardımı onayladı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'daki savaşla ilgili müzakerelerde uzlaşmaya varılması için "biraz umut" gördüğünü söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskyy, Rus işgalini savuşturmak için daha fazla yardım için Amerika Birleşik Devletleri Kongresi'ne başvuruyor.

Zelenskyy, Rusya'nın barış görüşmelerindeki taleplerinin "daha gerçekçi" hale geldiğini söylüyor.

Ukraynalı müzakereci, bildirilen barış planı taslağının Rusya'nın taleplerini yansıttığını söyledi

Ukrayna'nın baş müzakerecisi Mikhailo Podolyak, Financial Times tarafından açıklanan 15 maddelik bir barış planı taslağının Rus tarafının taleplerini yansıttığını söyledi.

Podolyak attığı bir Tweet'te, "Ukrayna tarafının kendi pozisyonları var." dedi.

İngiliz gazetesi, incelenen barış planında Kiev'in tarafsızlık ilanı ve silahlı kuvvetlerine sınır getirilmesi karşılığında ateşkes ve Rus askerlerinin çekilmesinin yer aldığını bildirdi.

Türkiye'nin üst düzey diplomatı Moskova ziyaretinde savaşın durması gerektiğini söyledi

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna'daki savaşın durması gerektiğini söyledi ve kalıcı bir ateşkes için diplomatik çabayı sürdürmeyi teklif etti.

Moskova'da Rus mevkidaşı Sergei Lavrov ile birlikte konuşan Çavuşoğlu, "savaş durmalı, insanlar ölmemeli. Bugün bu anlayışla Moskova'ya geldim."

Başbakan, "Endişelerimizi samimi bir şekilde paylaştık ve gerginliği azaltmak ve diplomasiye zemin açmak için elimizden geleni yaptık." dedi. "Durum o noktaya geldiğinde bu (Putin-Zelenskyy) toplantısına ev sahipliği yapmak istiyoruz... kalıcı bir ateşkes için."

Lavrov, Putin ile Zelenskyy arasında bir görüşmenin önünde hiçbir engel olmadığını, ancak bunun yalnızca belirli bir anlaşmayı imzalamak için gerçekleşeceğini söyledi.

Ukrayna'da Savaş – İnsan Etkisi

Doğudaki Mariupol'den batıdaki Lviv'e kadar, Ukrayna'daki savaş milyonlarca Ukraynalı için hayatı tanınmaz hale getirdi.

Rusya, Chernihiv ekmek kuyruğunda Ukraynalıları vurduğunu yalanladı

Rusya savunma bakanlığı, güçlerinin Çernihiv'de ekmek kuyruğunda bekleyen 10 kişiyi vurarak öldürdüğü yönündeki haberleri yalanlayarak, bölgede Rus askeri bulunmadığını açıkladı.

Savunma bakanlığı sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna'nın çeşitli satış noktalarında ortaya çıkan sözde kurbanların raporu ve görüntülerinin "Ukrayna Güvenlik Servisi tarafından başlatılan bir aldatmaca" olduğunu söyledi.

"Hiçbir Rus askeri Chernihiv'de değil ya da hiç bulunuyor. Tüm birimler Chernihiv şehir sınırlarının dışında, yolları kapatıyor ve herhangi bir saldırı eylemi gerçekleştirmiyor." dedi ve ABD Büyükelçiliği'nin "doğrulanmamış bir sahteyi" yeniden yayımladığını da sözlerine ekledi.

ABD'nin Kiev Büyükelçiliği, resmi Twitter sitesinde ve Facebook sayfasından yayınladığı bildiride saldırıya ilişkin kanıt sunmadı.