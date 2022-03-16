Emekli Maaşı Alıyorsanız Bu Haber Size! 31 Mart’a Kadar Başvurmayı Unutmayın. Para Verilecek!

Emekli vatandaşları bankasına çekmek isteyen bankalar rekabete girdi. Özellikle nakit sıkıntısı çeken emekli vatandaşların ilgisini çekmek için yeni kampanya ile ilgili açıklama yapıldı. Özel banka olarak hizmet veren Yapı Kredi Bankası, emeklilere yönelik kampanyayı açıkladı. Emekli maaşını bankasına getirenlere bir kez olmak kaydı ile promosyon ödemesi yapacağını belirtti. Emekli maaşını Yapı Kredi Bankası’na getiren vatandaşlar 2 750 TL tutarında ödeme alabilecek. 31 Mart tarihine kadar geçerli olan kampanya emeklileri rahatlatacak.

Promosyon Kampanyasının Detayları;

20 Ocak ile 31 Mart 2022 tarihleri arasında SGK emekli maaşı alan vatandaşlar, 3 yıl boyunca maaşlarını Yapı Kredi Bankası’ndan almayı taahhüt etmeleri durumunda 2 750 TL tutarındaki nakit promosyonu almaya hak kazanacak. Taahhütnamenin imzalanması sonrası ek koşula gerek kalmadan, aylık geliri 1 500 TL’nin altında kalan kişilere 1 650 TL promosyon, aylık geliri 1 500 TL ile 2 500 TL arasında olanlara 2 100 TL ve emekli maaşı 2 500 TL üstünde olanlara da 2 500 TL nakit ödeme yapılacak. Bunun yanı sıra ek ödül taahhütnamesi imzalandığında, 60 gün içerisinde iki yeni fatura ödeme talimatı veren vatandaşlara ayrı olarak 100 TL nakit ödül ödemesi yapılacak.

20 Ocak – 31 Mart 2022 tarihlerini kapsayan dönemde, ilk kez kredi kartı alan ya da kampanya başlangıcı ile birlikte son 3 ay içinde mevcut kartları ile hiç harcama yapmayan müşteriler, kampanyanın başladığı tarihten itibaren 30.04.2022 tarihine kadar yapacakları harcama toplamı 500 TL ye karşılık ek olarak 150 TL nakit promosyon alabilecek. Yapılacak ödeme kişilerin emekli maaş hesaplarına, ek ödül taahhütnamesi iptal edilmedi ise ilk maaş ödemesinin alındığı ayı takip eden ayın ilk günü yapılacak.

Kampanyadan faydalanılamayacak durumlar ise şöyle açıklandı

Kredi kartı kampanyasından 20 Ocak ile 31 Mart tarihleri arasında ek ödül taahhüdü vererek yararlanan müşteriler, taahhütlerini iptal ederek yeniden taahhüt vermeleri durumunda

20 Ocak tarihi itibari ile Yapı Kredi Bankası’ndan promosyon taahhüdü bulunan ve bir diğer SGK emekli aylığı getirenler

Kampanya kapsamı dışında tutulacaktır. Kampanya ile ilgili başvurular Yapı Kredi Mobil, Yapı Kredi Bireysel İnternet Şubesi, Müşteri İletişim Merkezleri ile yapabildikleri gibi şubelerden de yapabilirler. Bunun yanı sıra, fatura ve kredi kartı kampanyasından elde edilen ödüller, ilgili kişinin emekli maaş hesabına aktarılacaktır.