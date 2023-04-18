Başkan Erdoğan'ın Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) Sorununa Çözüm Arayışı Devam Ediyor

Türkiye'de uzun yıllardır gündemde olan Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) sorunu, 3 Mart 2023 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yasalaşan düzenlemeyle birlikte çözülmüş gibi görünse de, hükümetin bu konuda çalışmaları devam ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla, ilgili bakanlıklar tarafından yeni bir emeklilik reformu üzerinde çalışmalar yürütülüyor.

Bu yeni reform kapsamında, 8 Eylül 1999 sonrasında sigortalı olan ve EYT kapsamına girmeyen vatandaşlar için kademeli emeklilik sistemi düşünülüyor. Bu sistemle birlikte, daha erken sigortalı olan ve belirli bir prim şartını tamamlayanlar için daha erken emeklilik imkanı sağlanacak.

Özellikle ev kadınları için de önemli düzenlemeler yapılacak. Şu anda işletilen isteğe bağlı sigorta sistemi yeniden ele alınacak ve ev kadınlarına daha kolay ve erken emeklilik hakkı tanınacak. İsteğe bağlı sigorta ile 15 yıl prim ödemesi gereken ev kadınlarının bu primlerinin üçte biri devlet tarafından karşılanacak. Böylece ev kadınları 15 yıl yerine 12.5 yıl ya da 10 yıl prim ödeyerek emekli olabilecek.

Bağ-Kur ve SSK prim eşitlemesi de reform sistemi içinde yer alacak. Böylece Bağ-Kur'luların emeklilik için gereken prim gün sayısı da 5400 yerine 4500 gün ya da 3600 gün olabilecek. Prim miktarı ile ilgili yılda 15 bin liraya yakın bir katkı da yapılacak.

Başkan Erdoğan, yaptığı açıklamada "Vatandaşın çözülmedik sorunu kalmayacak" ifadelerini kullanarak, sosyal devlet anlayışı çerçevesinde çalışmaların sürdüğünü belirtti. Bu reformlarla birlikte, Türkiye'de milyonlarca vatandaşın emeklilik haklarına kavuşması ve daha kolay bir emeklilik imkanı sağlanması hedefleniyor.

EYT kapsamına girmeyenler için ise 7.000 gün prim şartını tamamlayanlar açısından kademeli emeklilik sistemi üzerinde çalışılıyor. Bu sistemde daha erken sigortalı olanlar için önce belirli bir prim ödeme şartı getirilerek emeklilik yaş haddının düşürülmesi öngörülüyor.

Bu kapsamda, isteğe bağlı sigorta sistemi de yeniden ele alınacak ve ev kadınlarına daha kolay ve erken emeklilik hakkı tanınacak. Bugün isteğe bağlı sigorta ile 15 yıl prim ödemesi gereken ev kadınlarının bu primlerinin üçte birini devlet üstlenecek.

Kademeli Emeklilik EYT Şartları 2023: Prim Tablosu ve Değişiklikler

İsteğe bağlı sigorta Bağ-Kur kapsamında bulunuyor. Ancak reform sisteminin içinde Bağ-Kur SSK prim eşitlemesi de bulunduğu için burada 5400 yerine 4500 gün ya da 3600 gün ile emeklilik de mümkün olabilecek. Böylece ev kadınları 15 yıl yerine 12.5 yıl ya da 10 yıl prim ödeyerek emekli olabilecek.

Daha önce sigortası olan ev kadınları için bu süre daha da kısalacak ve ödenecek prim miktarı ile ilgili yılda 15 bin liraya yakın bir katkı da yapılacak. Bu düzenleme ile ev kadınlarına daha erken ve daha kolay emeklilik hakkı tanınarak sosyal güvenlik sistemine katılımları artırılmayı hedefleniyor.

Türkiye'de emeklilik sistemi yeniden yapılandırılarak EYT kapsamındaki vatandaşların yanı sıra ev kadınlarına da daha kolay ve erken emeklilik hakkı tanınması planlanıyor. Kademeli emeklilik sistemiyle prim ödeme şartı ve emeklilik yaş haddı düşürülerek, daha erken emeklilik imkanı sağlanacak ve sosyal güvenlik sistemi daha adil hale getirilmeye çalışılacak.