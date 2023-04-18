Ramazan Bayramı'na Özel Faizsiz Kredi İmkanı: 5000 TL TC Kimlik Numarası İle Alınacak ve Hemen Ödenecek!

Ramazan Bayramı'na az bir süre kala, vatandaşların ihtiyaçları artmaya başladı. Bayramda ve bayram öncesinde nakit sıkıntısı çekenler için ise sevindirici bir haber geldi. Aktif Bank'ın dijital bankacılık alanında faaliyet gösteren N Kolay, 30 gün vadede yüzde 0 faizli ve masrafsız kredi sunuyor. 5.000 TL'ye kadar olan nakit ihtiyaçları için vatandaşların faizsiz ve masrafsız olarak kredi kullanması sağlanıyor. Bu fırsattan yararlanmak için sadece N Kolay dijital kanallarını kullanarak hızlı başvuru yapmak yeterli.

Faizsiz Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?

N Kolay'ın Kolay Nakit kampanyası ile 30 gün boyunca faizsiz, masrafsız olarak 5.000 TL ihtiyaç kredisinden yararlanmak oldukça kolay. Başvuru işlemleri N Kolay web sitesi, N Kolay mobil uygulaması veya Paso mobil üzerinden yapılabilir. Aktif Bank müşterileri başvuru onaylandığı anda kredilerini hesaplarına aktarabilirken, müşteri olmayanlar görüntülü görüşme yaparak anında kredilerini kullanabilirler. 60 gün vadede kredi kullanacaklar için ise yüzde 4,16 faiz uygulanıyor. Ancak 5.000 TL'ye kadar olan kredi için sadece 30 gün boyunca faizsiz ve masrafsız kullanım imkanı sunuluyor. Bu fırsattan yararlanmak için 7/24 başvuru yapabilirsiniz.

Ramazan Bayramı'na Özel 5.000 TL Faizsiz Kredi

Ramazan Bayramı'na az bir süre kala, nakit ihtiyaçları artan vatandaşlar için N Kolay tarafından faizsiz ve masrafsız kredi kampanyası düzenlendi. Aktif Bank'ın dijital bankacılık alanında faaliyet gösteren N Kolay, 30 gün vadede 5.000 TL'ye kadar faizsiz ve masrafsız kredi sunuyor.

Bu kampanyadan yararlanmak isteyenler, mobil uygulama veya web sitesi üzerinden hızlı başvuru yaparak krediye kolayca erişebilirler. Aktif Bank müşterileri, kredi başvuruları onaylandığında anında paralarını hesaplarına aktarabilirken, Aktif Bank müşterisi olmayanlar, N Kolay mobil uygulaması üzerinden görüntülü görüşme ile kredi başvurusunu yaparak kredisini anında kullanabilirler.

Faizsiz ve Masrafsız Kredi Koşulları

Kampanya kapsamında, 30 gün vadede 5.000 TL'ye kadar faizsiz ve masrafsız kredi sunulmaktadır. Bu kredi için herhangi bir masraf veya faiz ödemesi yapılmadan sadece kullanılan miktar geri ödenir. Ancak, 60 gün vadede kredi kullanmak isteyenler için yüzde 4,16 faiz işletilmektedir. Bu vadede toplamda 5.520 TL ödeyerek kredi geri ödenebilir.

Kredi başvurusu için gerekenler, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 18 yaşından büyük olmak, düzenli bir gelire sahip olmak ve kredi notunun uygun olmasıdır. Başvurular, N Kolay mobil uygulaması, web sitesi veya Paso mobil üzerinden yapılabilir.

Ramazan Bayramı'na özel olarak düzenlenen bu kampanya ile vatandaşlar, nakde sıkıştıkları durumlarda faizsiz ve masrafsız bir kredi kullanarak ihtiyaçlarını karşılayabilirler. Ancak, kredi kullanmadan önce geri ödeme planının detaylı olarak incelenmesi önemlidir.