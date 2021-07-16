Dünya Sağlık Örgütü’nden Çin’e Çağrı!

Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsün kökenine ilişkin olarak yürütülen soruşturmaların ikinci evresinde Çin’i daha fazla işbirliği yapmaya çağırdı ve konu hakkında detaylı bilgilere ulaşıldı. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü, merak edilen konu hakkında yapmış olduğu açıklamada Çin'e daha fazla şeffaflık ve erişim çağrısında bulundu. Bunun yanı sıra, Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü hem koronavirüs salgını öncesi hem de sonrası verilerine erişilmesi gerektiğini ifade etti. İlk soruşturma aşamasında Çin'in gerekli olan verileri araştırma ekibi ile paylaşmadığı konusu da gündeme getirildi.

Dünya Sağlık Örgütü Acil Durum Komitesi koronavirüs salgınının bitmek üzere olmadığı konusunda uyarılarda bulundu ve yeni tehlikeli varyantların dünyaya yayılmasının beklendiği konusunda açıklamalar gerçekleştirdi. Covid-19 salgınının kökenine dair yapılan araştırmanın ilk aşamasının Şubat ayında sona erdiği bilgisine ulaşılmıştı.

Çin, daha önce koronavirüsün kökenine ilişkin soruşturma başlatılması taleplerini reddetmiş ve uluslararası baskıların artması sonucunda Dünya Sağlık Örgütü heyetinin Çin’de incelemeler yapmasına izin verme durumunda kalmıştı.

İlk koronavirüs vakalarının ortaya çıktığı Çin'in Wuhan kentinde uluslararası bilim insanlarından oluşan bir heyet gönderildiği öğrenilmiş ve inceleme süreci bu şekilde ilerlemişti. Bazı heyet üyeleri ise Çinli yetkililerin koronavirüs salgınının başındaki ilk vakalar hakkında veri analizlerini ve kendi hazırladıkları özetleri verdiklerini fakat ham bilgileri paylaşmayı reddettiklerini duyurmuştu.

29 Ocak tarihinde saha çalışmalarına başlanmış ve ilk vakanın ortaya çıktığı Wuhan’da incelemeler gerçekleşmişti. Çinli yetkililer ise virüsün kökenine ilişkin bazı iddiaları reddetmiş ve Covid-19’un farklı bir ülkede ortaya çıktığını ve ithal dondurulmuş olan deniz ürünleri ile beraber ülkeye geldiğine dair iddiaları ortaya atmıştı. Çin'in söz konusu olan iddiaları reddedip dondurulmuş deniz ürünleri ile beraber Covid-19’un ülkeye geldiğine dair kanıtlanmayan iddiaları ortaya atması oldukça dikkat çekici bir gelişme olarak yorumlanmıştı.