Başak Gümülcinelioğlu’ndan Yeni Dizi Müjdesi!

1991 senesinde İstanbul'da hayata gözlerini açan ünlü oyuncu Başak Gümülcinelioğlu, son zamanlarda ekranların aranan yüzü haline geldi. “8. Gün” isimli proje ile 2018 yılında setlere adım atan başarılı isim, son olarak Sen Çal Kapımı isimli projede “Pırıl” karakterine başarılı bir şekilde hayat verdi. Bugüne kadar iddialı projelerde yer alma şansı yakalayan başarılı oyuncu, yeni dizi haberini de sevenleri ile paylaştı.

Romantik komedi türünde seyirciyle buluşan Erkenci Kuş isimli dizide hayat verdiği “Deniz” karakteri ile dikkatleri üzerinde toplayan ünlü oyuncu Başak Gümülcinelioğlu, daha sonra “Yarım Kalan Aşklar” isimli projede de Çağla karakterini canlandırdı. Yarım Kalan Aşklar isimli dizi sonrasında Hande Erçel ve Kerem Bursin ile beraber oynayan ünlü isim, Sen Çal Kapımı projesinde Pırıl karakterine de başarılı bir şekilde hayat verdi. Zarafeti ve güzelliği ile dikkatleri üzerinde toplayan ünlü isim, büyük bir hayran kitlesine ulaştı.

Projenin çekimlerinin geçtiğimiz hafta tamamlandığı bilgisine ulaşılırken dizide Pırıl karakterine hayat veren Başak Gümülcinelioğlu da çok güzel bir dönem geçirdiklerini ve çok iyi bir ekip olduklarını söyleyerek sevenlerine veda etti. Final yapan dizi ardından ünlü oyuncu tatil bile yapmadı ve yeni dizi müjdesini verdi. Kanal D ekranlarında seyirci karşısına çıkacak olan Yargı isimli dizinin kadrosuna katılan ünlü isim, hukuk temalı bir dizide rol alacak.

Kaan Urgancıoğlu ile Pınar Deniz'in başrolünde yer aldığı projenin ekibi ile ilk defa buluşan başarılı oyuncu, okuma provalarını bulundu ve güzelliği ile adından söz ettirdi. Sen Çal Kapımı isimli dizide Pırıl karakterine hayat veren Başak Gümülcinelioğlu’nun hayranları Yargı dizisinde ünlü oyuncuyu görecekleri için oldukça mutlu. Dizide bir cinayet vakası ile yolları kesişen avukat ve savcının etkileyici hikayesi anlatılacak ve aile içi güven kavramları altüst edilecek.