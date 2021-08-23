Fatih’te Dışarı Çıkan 12 Yaşındaki Kübra’dan Haber Alınamıyor!

12 yaşında olan Kübra Dinç isimli genç kız, İstanbul Fatih'te babaannesinin evinden çıktı ve Dinç'ten bir daha haber alınamadı. Evden ayrılması ardından 3 gün geçmesine rağmen nerede olduğu bilinmeyen 12 yaşındaki Kübra Dinç, gündemde yer aldı. Kızlarının kaçırıldığını düşünen aile ise Kübra Dinç’i bulmak istiyor.

Zeybek Mahallesi'nde bulunan babaanne evinden çıkan 12 yaşındaki genç kız Kübra Dinç Cuma günü saat 12.00 sıralarında dışarı çıktı. Babaanne Hacer Dinç ise torununun okul arkadaşı olduğu öne sürülen kişinin yanında gördüğü torununu, yeniden yanına çağırdı ve görmek istedi.

Arkadaşının yanında bir süre kalan 12 yaşındaki genç kız, daha sonra eve gideceğini söyledi ve kendisini çağıran babaannesinin yanından ayrıldı. Konu hakkında babaanne Hacer Dinç, yaşanılanları anlattı ve torununu son olarak yanına yanaşmış bir otomobil ile gördüğünü ve ardından Kübra Dinç'in kayıplara karıştığını ifade etti.

Perşembe akşamında torununun yanında kaldığını ifade eden babaanne Hacer Dinç, sabah saat 12.002da torununun evden ayrıldığını ve arkadaşının yanına gideceğini söylediğini anlattı. Arkadaşının kız olduğunu düşündüğünü açıklayan babaanne, daha sonra erkek olduğunu öğrendiğini ifade etti. Arkadaşının elini torununun üstünde gördüğünü açıklayan Hacer Dinç, torununa seslendiğini ve çocuğun kim olduğunu sorduğunu ve torununun da okul arkadaşı olduğunu ifade ettiğini belirtti.

Torununun yanında gördüğü çocuğa “Elin Kübra'nın omuzunda ne arıyor?” şeklinde soru sordum ifade eden Dinç, “Haklısın teyze” yanıtını aldığını ve daha sonra torununun arkadaşına “Evine git” dediğini söylediğini aktardı.

Arkadaşı ile konuştuktan sonra beyaz bir araba ile gelen bir grup olduğunu ve arabanın içinde aynı yaşta 3 kişinin bulunduğunu ifade eden babaanne, Kübra Dinç’in de onlarla konuştuğunu ve daha sonra arabaya binip gittiğini ifade etti. 12 yaşındaki torunu Kübra Dinç’in kendi rızası ile mi gittiğini yoksa kaçırıldığını mı bilmediğini ifade eden acılı babaanne Cuma akşamından beri haber alamadıklarını anlattı.