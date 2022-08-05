Başak Gümülcinelioğlu Şükür Sebebini Anlattı! Yargı’nın Neva’sı Şaşırttı

Yetenekli oyuncu Başak Gümülcinelioğlu, son olarak Yargı isimli televizyon dizisi projesinde Neva isimli karaktere hayat vermiş ve seyirci kitlesini etkisi altına almıştı. Ünlü oyuncu hukuk temalı projede hayat verdiği bu karakter ile seyirci kitlesini fazlasıyla etkilemiş ve hafızalara kazınmıştı. Her yaptığı ile dikkatleri üzerine çeken ünlü isim son zamanların en hızlı kariyer çıkışını yaşayan kadın oyuncular arasında yer alıyor. 2018 senesinden bu yana dizilerde yer alan ünlü oyuncu 1991 yılında İstanbul’da doğmuştur.

Sektöre 8. Gün isimli dizi projesi ile başlayan ünlü oyuncu Başak Gümülcinelioğlu, asıl çıkışını ise Kadın isimli dizi ile gerçekleştirmiştir. Ünlü oyuncu 2019 yılında Erkenci Kuş isimli televizyon dizisi projesinde rol almış ve Deniz karakterine hayat vermiştir. Erkenci Kuş dizisinde konuk oyuncu olarak performans sergileyen ünlü oyuncu daha sonra Sen Çal Kapımı dizisinde yer almıştır. Bu dizide Pırıl isimli karaktere hayat veren ünlü isim söz konusu dizinin setinde de aşkını bulmultur.

Sen Çal Kapımı isimli dizi projesine beraber performans sergilediği Çağrı Çıtanak ile tanışan ve daha sonra aşk yaşamaya başlayan Başak Gümelcineoğlu ilişkisiyle de sıklıkla adından söz ettiriyor.

Katılım gösterdiği YouTube programında Sen Çal Kapımı dizisi setinde tanıştığı ve sevgilisinin kendisi için önemini anlatan ünlü oyuncu her sabah sesli olarak şükrettiğini söyledi. Hayatın kendisini yıllar boyunca yanlış şeyler, yanlış yerler ve yanlış insanlar ile sınadığını ifade eden ünlü oyuncu, bu durumun sebebinin ise sevgilisini bulmak olduğunu açıkladı. Çağrı Çıtanak’ın sözleri ile evi dağıtan kişinin Başak Gümülcinelioğlu olduğu programda anlaşıldı ve konu hakkında detaylar merak edildi.

Her gün dizi setine gitmek için çok yoğun saatler geçirdiğini ifade eden başarılı oyuncu Başak Gümülcinelioğlu, köpekler gibi çalıştığını ve kraliçeler gibi yaşamanın kendisinin haklı olduğunu ifade etti. İlişkilerinde evin organizasyon boyutunun sevgilisinde olduğunu fakat diğer her şeyin organizasyonunu kendisinin yaptığını ifade eden ünlü oyuncu, dikkatleri üzerine çekti.

Başak Gümülcinelioğlu Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli, Hangi Dizilerde Rol Aldı?

Almanya doğumlu olan Başak Gümülcinelioğlu 22 Ekim 1991 tarihinde dünyaya gelmiştir. Bahçelievler Anadolu Lisesi'nin tamamlayan ünlü isim lise eğitimi sonrasında İngiltere ve Amerika'da oyunculuk eğitimi almıştır. Ardından Bahçeşehir Üniversitesi Mimarlık bölümüne devam eden ünlü isim bu bölümü bitirmiş ve İstanbul Teknik Üniversitesi’nde yüksek lisans yapmıştır. Hababam Sınıfı isimli müzikalde oynayan ünlü oyuncu 1.65 metre boyunda, terazi burcu ve 49 kilodur.

Hababam Sınıfı isimli müzikalin yanı sıra Annie isimli müzikalde de performans sergileyen ünlü oyuncu Başak Gümülcinelioğlı 2017 yılında ise Barut fıçısı isimli tiyatro oyunu ile sevenleri karşısına çıkmıştır. Çeviri yaparken tiyatro kariyerine de devam eden ünlü isim 8. gün isimli diziyle televizyon ekranlarındaki kariyerine ilk olarak 2018 senesinde adım atmıştır.

8. Gün isimli sevilen dizide Şehnaz isimli karaktere hayat veren ünlü oyuncu Başak Gümülcinelioğlu daha sonra Erkenci Kuş dizisinde Deniz olarak izleyici kitlesi ile buluşmuştur. Sen Çal Kapımı dizisi sonrasında Yargı isimli hukuk temalı projede rol alan ünlü oyuncu güçlü oyunculuk performansı ile beğeni topluyor.