Başak Cengiz'in Annesinden Çarpıcı Açıklama!

Samuray kılıcı ile İstanbul'da öldürülen Başak Cengiz'in adı Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bulunan belediyeye ait Kültür Merkezi’ne verildi ve konu gündemde yer aldı. Anne Beyhan Cengiz ise törende önemli açıklamalar gerçekleştirdi ve her şeyi planlayalım cani, zalim şunu planlayamadı dedi.

Zalimin, kızı Başak'a kıydığı fakat tohumların Türkiye'nin her yerine serpildiğini, yeşerdiğini, filizlendiği ve toprakların bereketlendiği söylenildi. Acılı anne Beyhan Cengiz bir anlamda binlerce Başak'ın topraktan fışkırdığını, kenetlendiğini ve yıkılmaz bir kalenin inşa edildiğini aktardı.

Eğitim için gittiği İstanbul'da sokak ortasına yürüdüğü sırada 27 yaşındaki Can Göktuğ Boz tarafından samuray kılıcı ile öldürülen Mimar Başak Cengiz'in ismi Yenimahalle Belediyesi tarafından yaşadığı mahalledeki Kültür Merkezi'nde verildi. Tören, Başak Cengiz Kültür Merkezi'nde düzenlendi ve Başak Cengiz'in annesi Beyhan Cengiz, babası Avni Cengiz, yakınları ve Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar katılım gösterdi. Düzenlenen programda Başak Cengiz için dualar edildi ve Mevlid-i Şerif okundu.

Acılı anne Beyhan Cengiz, kızı Başak Cengiz'in davasında fikirler ve yollar ne olursa olsun herkesin beraberlik ve birlik içerisinde olduğunu ve bu durumun gururun ötesinde olduğunu anlattı. Anne Cengiz eğilen belinin doğrulmasına sebep olduklarını söylerken Başak Cengiz adına söylenecek her sözünün söylendiğini ve yapılması gerekenin yapıldığını bildiğini açıkladı.

Beyhan Cengiz, Türkiye'ye ve dünyaya seslendiğini ifade ederken Başak Cengiz davasında yapılması gereken her şeyin yapılmasını ve bütün bacıların birlik olmasını canı gönülden istediğini dile getirdi. Başak Cengiz'in bir bayrak açtığını ve dalgalanmasını kendilerine emanet ettiğini açıklayan anne Beyhan Cengiz, “Başak Cengiz gibi güller kırılmasın, solmasın” dedi. Başak Cengiz'in artık kendisinin değil herkesin evladı olduğunu söyleyen acılı anne, “Dava sonuçlanana kadar kaleyi terk etmek yok” da dedi.