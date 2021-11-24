Müslüme’nin Ölümündeki Sır Perdesi Aralandı

2,5 yaşındaki Müslüme Yağal’ın cansız bedeni Mersin'in Gülnar ilçesinde kaybolması ardından 10 gün sonra bulunmuştu. Küçük kızın ölümü ile ilgili detaylı bilgilere ulaşıldı ve Adli Tıp Uzmanı Profesör Doktor Ahmet Hilal, önemli açıklamalar gerçekleştirdi. Kahreden detaylarda Müslüme’nin vücudunda öldürücü travmatik lezyon görünmediği aktarıldı. 10 Kasım 2021 tarihini 11 Kasım 2021'e bağlayan gecede bölgede saatte 50 kilometre hızla esen rüzgar sebebi ile hissedilen sıcaklıkta 11 dereceye kadar düşüş yaşandığı açıklandı.

Bunun yanı sıra Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı’ndan Adli Tıp Uzmanı Profesör Doktor Hilal de 3 yaşındaki söz konusu çocuğun bu koşullarda dağda yaşamasının pek olası olmadığını ve 24 saat içerisinde hayatını kaybedeceğini anlattı.

10 Kasım tarihinde Karaman'da kış mevsimi geçirmek adına 7 çocuklu Yağal ailesi 175 metre rakımlı Yanışlı Mahallesi'nden gelmiş ve bölgeye yerleşmişti. Ailenin 6. çocuğu olan iki buçuk yaşındaki Müslüme ise saat 17.00 sıralarında ortadan kaybolmuş ve 10 gün sonra küçük kızın cansız bedenine ulaşılmıştı.

Son olarak çadır kurdukları bölgenin yanında oynadığı sıralarda görülen küçük kızın ailesinin yardım çağrısı üzerine bölgeye itfaiye, jandarma, sağlık ekipleri, AKUT ve AFAD sevk edilmişti. Uzman ekiplerin sürdürdüğü arama çalışmalarının onuncu gününde ise 2,5 yaşındaki Müslüme’den acı haber geldi ve çadırın bulunduğu noktaya 7 kilometre uzaklıkta olan Karaağaç mevkiinde küçük kızın cansız bedenine ulaşıldı.

Gülnar Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Müslüme Yağal’ın cansız bedeni daha sonra otopsi için Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Birimi’ne sevk edildi. Gerçekleşen otopsi sonrasında ise 2,5 yaşındaki Müslüme’nin cenazesinin memleketi olan Karaman'da toprağa verildiği bilgisine ulaşıldı. Hayatını kaybeden küçük kızın annesi Selvi Yağal ise kayınpederinin neden tutuklandığını bilmediğini açıkladı.