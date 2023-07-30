Başak burcu ve yükselen başak burcu 30 Temmuz 2023 tarihinde fikir olarak diğer insanların onlarla aynı yerde olmadığını görecektir. Burç sahipleri plansız olduklarından ya da diğer insanlara göre geride kaldıklarından da endişe duyabilir ve yaşadıkları bu gerçeği yakınlarında olan bir insana yakınabilir. Bu kişi aslında kendilerine göre kafası daha çok kafası karışmış olabilir ve bu durum kötü hissettirebilir. Burç sahipleri için yeni günde onlara gökyüzü tarafından tavsiye edilen durum hangi noktadan şimdiye kadar geldiklerini kendilerini hatırlamaları olacaktır. Muhtemelen durum başak burçları ve yükselen başakların düşündüğü kadar kötü değildir ve her şey onların tam olarak istediği gibi olmasa bile burç sahipleri bunu değiştirebilecek potansiyele sahip olan insanlardır.

Burç sahipleri sıkı çalışmanın karşılığını sonunda daha belirgin bir şekilde alacaktır. Onların ilişkisi ilerleyecek ve burç sahipleri düşünce kalıplarını ve şüpheleri bir tarafa bırakacaktır. Diğer taraftan onlar para ve iç cephesine de çok daha iyi bir noktaya ulaşacaktır. Evren onlara yardım eli uzatacak ve burç sahipleri de direnmeyi bırakacaktır. Evrenin unuttuğu yardım elini tutmaları gereken başak burçları uzun zamandır görmedikleri arkadaşlarını aramalı ve özlediği birine ulaşmalıdır. Başak burçları ve yükselen başak burçları yeni günde içlerinde büyüttükleri olumsuz bir duygu ya da bir durum varsa bunun biraz yumuşamasına izin vermeli ve gerekirse özür dilemeyi ihmal etmemelidir. Onlara bir şeylerin sorun olmadığını söylemek ortada bir problem olmadığında burç sahiplerini ikna etmeye yetmeyecek olan bir durumdur. Başak burçları ve yükselen başak burçları sadece duygularını hissederek tarafsız bir alana da adım atabilir. Yeni günde başak burçları ve yükselen başak burçlarının yapması gereken durum duygularını hissetmeye izin vermek ve hissettikleri bu duygulara karşı mantıklı bir şekilde adım atmak olacaktır.