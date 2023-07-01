Başak burcu hedeflerini ve değerlerini bu dönemde planlamaya başlayacak ve ilişkilerinde bir sonraki sürece doğru adım atacaktır. Diğer taraftan bir ilişkisi olmayan başak burçları da artık kendilerini duygusal bir yakınlığa ve güçlü bir duruma doğru çekecektir. Oğlak burcunda yaşanacak olan dolunay ile birlikte başak burçları büyüyecek ve sonunda önemli bir zafer elde edecektir. Onlar için böyle bir dönemde tavsiye edilen durum topluluk içinde olmaya çalışmaları olacaktır.

3 Temmuz tarihinde başak burçları zihinsel ve fiziksel olarak yaratıcılıklarını nasıl kullandıkları hayal gücü, neşe, sanat çocuklarla olan ilişkiler, aşk ve kısa süre ile ilişkileri anlatan konular ile ilgilenecektir. Onlar kendini mümkün olduğu kadar akılcıl bir noktada tutmalı ve buna özen göstermelidir.

10 Temmuz tarihi itibarıyla başaklar daha da güçlenecek ve eylemlerinde daha kararlı davranışlar sergileyecektir. Onlar akıllarına gelen düşünceleri ve fikirleri doğru bir şekilde kullanarak hareket ettikleri zaman eyleme geçmeli ve bu şekilde artı sonuç almalıdır. Diğer taraftan burç sahipleri olumsuz etkilere kazaya ve Belaya da açık olduğu bir döneme giriş yapmaktadır.

Burç sahiplerinin bilinçaltları karışık olabilir ve bunu engellemek için onlar yoga ya da meditasyon gibi aktivitelere katılım gösterebilir. Rüyalarına dikkat etmesi gereken başak burçları hislerinin güçlü olduğu bir dönemde yaşayacaktır.

23 Ağustos tarihine kadar başak burçları ruhsal anlamda da bazı açılımlar yaşayabilir ve hayatla olan ilişkilerini gözden geçirebilir bu durum onların hayatla olan ilişkilerini gözden geçirmek farkındalık kazanmak hataları düzeltmek ve yaptıklarına geri dönüşlerini idrak etmek için bir fırsattır. Zaman zaman özgüvensizlik, enerji düşüklüğü ya da halsizlik hissetseler de bu durum şifalanmak için kullanılırsa onlara uzun vadede fayda gösterecektir. Sonunda başaklar kendilerine aydınlanmış ve iyi hissedecek ve böyle bir sürece giriş yapacaktır.