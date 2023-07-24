Başak burcu 24 30 Temmuz haftasında büyümek ve iyi şeyler başarmak adına çeşitli fırsatlar ile karşı karşıya gelebilir. Burç sahipleri hayatlarındaki ayrıntılara olan analitik becerileri ve keskin gözleri ile hayatlarında iletişime ve iyileştirmeye açık olacaktır. Onlar bu şekilde davranarak odaklanmış ve düzenli bir şekilde yeni kararlar alabilir. Burç sahipleri finansal hedeflerin analiz etmeli akıllıca yatırım yapmayı bilmeli ve nerede tasarruf yapabileceklerini öğrenmelidir.

Eğer başak burçları yeni bir girişime başlamayı ya da yatırım yapmayı planlıyorsa yeni hafta onlar için uygun bir zamanı işaret etmektedir. Diğer taraftan aile üyeleri ile bağları güçlendirmek için de uygun bir zaman gelmiştir. Bu sebeple onlar sevdikleriyle kaliteli zaman geçirmeyi ya da bir aile toplantısı yapmayı düşünebilir. Burç sahipleri yeni haftada bunun yanı sıra kendilerini romantik ilişkileri tekrardan değerlendirirken ya da gönül meseleleri hakkında konuşurken bulabilir.

Aslan burcunda Venüs'ün geri harekete başlaması ile onlar geri planda tuttuklarının ve geçmişin muhasebesini yapıyor olacaktır. Bu şekilde burç sahipleri için ilişkilerinde değer kavramı ağır basabilir ve onlar arkadaşlıklarında ya da evliliklerinde var olan problemlerin çözümünü bulmak isteyebilir. Burç sahiplerine yönetici gezegenleri olan Merkür'ün Aslan burcunda Venüs ile yaptığı kavuşum ile iki ilişkilerde ses getiren ve önemli gelişmeler de gündemde yer alacaktır. Onlar parasal ve duygusal kayıplarını önlemek adına konuşulmayanları konuşabilir ve kendilerini ön plana atabilir. Burç sahipleri dışarıda işleri iyi bir şekilde yönetebilmek adına içeride önce bunu yapmaları gerektiğinin farkına varacaktır. Burç sahipleri bu konuda yetenekli olduklarını görebilir ve kendilerini mutlu hissedebilir yeni hafta içinde burç sahipleri tecrübeleri ile konuşacakları bir dönemde de yer alacaktır. Bu durum onların yakın çevreleri ve iş arkadaşları tarafından dikkat çekecek ve burç sahipleri parmakla gösterilecektir.