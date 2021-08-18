Baş Belası İpek Takdir Topladı

ATV ekranlarında seyirci karşısına çıkan ve her yeni bölümü ile beğeni toplayan Baş Belası isimli dizide İpek karakterine hayat veren ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu, son zamanlarda en çok dikkat çeken isimler arasında bulunuyor.

Ünlü isim, Baş Belası isimli dizide sergilediği performansın yanı sıra sosyal sorumluluk projeleri ile de gündemde yer alıyor ve sevenlerinden takdir topluyor. Bu defa ise ülkenin yaşadığı yangın felaketinde zarar gören hayvanlar için kolları sıvayan ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından önemli paylaşımlar gerçekleştirdi.

Türkiye'nin pek çok noktasında eş zamanlı olarak başlayan yangınlar sırasında yaralanan dağ keçisi, sincap, kaplumbağa ve tavşan gibi pek çok hayvanın yaralarını sarmak için çabalayan İrem Helvacıoğlu, hayvanlar ile tek tek ilgilendi. Ünlü şarkıcı Haluk Levent'in kurucusu olduğu Ahbap Derneği tarafından bir çiftlikte gözetim altında tutulan hayvanlar ile ilgilenen başarılı isim İrem Helvacıoğlu, adından söz ettirdi.

Örnek davranışı ile magazin gündeminin üst sıralarında yer alan başarılı oyuncu İrem Helvacıoğlu'na oyuncu arkadaşı Melisa Aslı Pamuk da eşlik etti ve ikili isimlerinden söz ettirdi. İki başarılı isim, tüm gün boyunca yangında zarar gören hayvanları iyileştirmek adına çaba gösterdi.

Başarılı oyuncu İrem Helvacıoğlu sosyal medya hesabından arkadaşı Melisa Aslı Pamuk ile çekildiği fotoğrafı “Görev tamamlandı” notu ile takipçilerinin beğenisine sundu. Daha önce de eş zamanlı olarak pek çok bölgede çıkan yangın hakkında paylaşım yapan ünlü isim, yangın sebebiyle duyduğu derin üzüntüyü dile getirmiş ve hislerini açıklamıştı. Yangın sırasında çok fazla insanın yardım ettiğini ve herkese çok teşekkür ettiğini açıklayan sevilen oyuncu İrem Helvacıoğlu, ormanların hiç birisinin bize ait olmadığını ve bu dünyaya ait olduğunu belirtmişti. Herkesin bir sorumluluğu olduğu çağrısında da bulunan oyuncu, açıklamaları ile dikkat çekmişti.