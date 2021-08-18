Bayrak Sallayan Protestocular Taliban'a Meydan Okudu

Afganistan'ın genç bir nüfusu var - çoğu, 2001'den önce Taliban'ın en son ne zaman iktidarda olduğunu hatırlamaz. Ayrıca, genç kadınlar da dahil olmak üzere birçok genç insan, Taliban'ın katı Şeriat yorumuyla çelişebilecek işlere sahiptir. Taliban geri döndüğüne göre hayat onlar için nasıl değişecek?

Sakina Amiri, Kabil'deki Etilaat Roz gazetesinde çalışıyor. Salı günü bir kadın gazeteci olarak Taliban ile röportaj yapma deneyimini BBC Dünya Servisi'ne anlatıyor.

"Birincisi biz senin ne giydiğini tasvip etmiyoruz, tam olarak örtünmelisin dediler. Yüzüm bile görülmemeli."

Amiri'nin üst düzey bir Taliban yetkilisiyle röportaj yapmanın nasıl bir şey olduğuna dair açıklamasını aşağıdan dinleyebilirsiniz.

"Onlarca yıl süren savaştan sonra, yaşam ve ertesi gün ne olabileceği konusunda endişelenmenin her Afgan'ın, özellikle de kadınların günlük yaşamının bir parçası olduğunu unutmamalısınız."

Donald Trump döneminde ABD'ye kabul edilen mülteci sayısı azaltıldı. Ve eski danışmanı Stephen Miller, Afgan mültecileri ABD'ye getirme çabalarına karşı çıktı.

Fox News'de "Amerika'ya yeniden yerleşmek insani bir krizi çözmekle ilgili değil, ideolojik bir hedefe ulaşmakla ilgili - Amerika'yı değiştirmek" dedi.

Ancak Trump'ın kendisi, ABD'nin mültecileri kabul etmesi gerektiğini söyleyen bir bildiri yayınladı.

Burada Beyaz Saray'da, Afgan mültecileri kabul etme sorununun siyasetten çok kötü planlamayla ilgisi var gibi görünüyor.

Yetkililer, taleplerin sayısından bunalmış durumda ve evrakları işleme koymakta zorlanıyorlar. Beyaz Saray basın sekreteri yardımcısı Chris Meagher'a sorunu ve siyasetin araya girip girmediğini sordum. Sabırsız görünüyordu.

“Hayır, siyasetin bununla hiçbir ilgisi yok” diyor. "İnsanları dışarı çıkarıyoruz."

Bir an sonra bana bir e-posta gönderdi: "Müslüman yasağını düzenleyen ve Amerika'nın mülteci boru hattını yok eden aynı kişilerden gelen kötü niyetli eleştirilerin, Afgan ortaklarımıza olan inancımızı kaybetmemize asla izin vermeyeceğiz."

Mülteciler konusu ABD'de oldukça politik olmaya devam ediyor, ancak hesap değişti. Daha fazla muhafazakar mültecileri kabul etmeye istekli ve Demokratlar onları buraya getirmek için çabalıyor.

Pentagon brifinginden daha fazlası ve General Mark Milley (ABD'nin en yüksek rütbeli askeri subayı) Kabil havaalanındaki durum hakkında "hala çok tehlikeli, dinamik ve akıcı" olarak nitelendirdiği bir güncelleme veriyor.

Şimdi otopsi zamanı değil, diyor - şu anda risk altında askerler var.

"Biz ABD ordusuyuz ve Afganistan'dan çıkmak isteyen tüm ABD vatandaşlarını tamamen tahliye etmeye niyetliyiz" dedi ve bunu "öncelikli" olarak nitelendirdi.

ABD şimdiden yaklaşık 5.000 kişiyi tahliye etti, diyor.