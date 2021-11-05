Barış Akarsu'nun Annesi Hatice Akarsu Hayatını Kaybetti

Geçirdiği trafik kazası sonucunda yaşamını yitiren ünlü şarkıcı Barış Akarsu'nun annesi olan Hatice Akarsu'nun da hayata gözlerini yumduğu öğrenildi. Hatice Akarsu'nun bir süredir hastanede tedavi gördüğü biliniyor ve sağlık durumu sevenleri tarafından araştırılıyordu. Barış Akarsu'nun annesi Hatice Akarsu’nun tedavi görmekte olduğu hastanede vefat etmesi ise üzüntü ile karşılandı.

29 Haziran 2007 tarihinde Bodrum'da geçirdiği trafik kazası sonucunda vefat eden ünlü şarkıcı Barış Akarsu'nun annesine bir süre önce pankreas kanseri konulmuştu ve Akarsu hastanede tedavi görüyordu. Ünlü şarkıcının annesi Hatice Akarsu’ya pankreas kanseri teşhisi konulması ardından vefat haberi geldi ve şarkıcının sevenleri üzüntüye boğuldu.

Ünlü ismin annesinin ameliyat olduğu ve tedavi görmeye devam ettiği bilgisine ulaşıldı ve başsağlığı mesajları iletildi. Hatice Akarsu'nun ameliyat olması sonrasında 15 gün önce de Ankara Şehir Hastanesi'nin yoğun bakım servisine kaldırılması öğrenilen bir diğer gelişme oldu. Son olarak hastalığı sebebi ile yaşam mücadelesi veren Hatice Akarsu'dan acı haber geldi ve çok sayıda başsağlığı mesajı yayınlandı. Bugün ise çoklu organ yetmezliği nedeni ile ünlü şarkıcı Barış Akarsu'nun annesi Hatice Akarsu'nun yaşamını yitirdiği bilgisine ulaşıldı.

Yaklaşık olarak 3 sene önce katıldığı programda duygusal açıklamalar gerçekleştiren merhum şarkıcının annesi, dikkatleri üzerinde toplamıştı. 12 sene içinde hayatına devam ettiğini belirten Akarsu, oğlunun da kendisinden bunu isteyeceğini ve oğlunun sevenleri ile ayakta durduğunu belirtmişti.

Oğlundan ayrılacağının hiç aklına gelmeyeceğini ifade eden Hatice Akarsu herkesin gideceği yerin de orası olduğunu belirtmişti. 10 senelik bir acı sonrasında oğlu Barış Akarsu'nun eşyalarının da çalındığını ifade eden Hatice Akarsu, daha sonra oğlunun yüzüğü dışında eşyaların bir kısmının geldiğini de anlatmıştı. Bunun yanı sıra Hatice Akarsu, kaza anında oğlunun kız arkadaşı ile araba içerisinde kavga ettiklerini düşünmediğini belirten açıklamalar gerçekleştirmişti ve o gün oğlunun doğum günü olduğunu da anlatmıştı.