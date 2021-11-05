Elkızı’nda Alınan Bu Karar Çok Etkili Olacak

İzleyici kitlesi ile Cumartesi akşamlarında bulunmakta olan Elkızı isimli televizyon dizisi projesi ilk bölümü ile seyirci kitlesinin beğenisini topladı. Hikayede yaşanacak olan yeni gelişmeler de merak içerisinde takip edilirken oyuncu kadrosu ilgi çekti. Birbirinden başarılı ünlü isimlerin rol aldığı Elkızı isimli televizyon dizisi projesinin hikayesi de kadrosu kadar güçlü bir şekilde ekranlarda yer alıyor. Dizinin 3. bölümümde reyting oranlarını biraz yükseltmesi bekleniyor ve yaşanacak olan gelişmeler merak ediliyor. Sevda Erginci ile İsmail Ege Şaşmaz gibi birbirinden başarılı iki oyuncunun başrollerde yer aldığı dizi Elkızı hakkında detaylı bilgiler haberimizin devamında yer almaktadır.

Projenin yeni bölümünde yaşanacak olan gelişmelerin detayları öğrenildi ve izleyici kitlesi araştırma yaptı. İsmail Ege Şaşmaz ile Sevda Erginci'nin başrollerde bulunduğu dizide alınan karar her şeyin değişmesine sebep olacak. 6 Kasım Cumartesi gününde Elkızı isimli televizyon dizisi projesinin 3. yeni bölümü ekranlara getirilecek ve detaylar ilgi çekecek.

Seher’in Bekir ile olan ilişkisinin ortaya çıkması ardından çekinecek hiçbir şeyi kalmadığı şeklinde yorumlar yapıldı ve Seher'in yeni hamleleri merak konusu oldu. Bunun yanı sıra konağın Ezo tarafından yakıldığını düşünen Seher, Sevda Erginci tarafından hayatı verilen Ezo karakterinin suçunu ispat etmek için çabalayacak. Sonunda da bir açığını bulacak olan Seher yapacakları ile yeni bölüme damga vuracak.

Selçuk komutan ile işbirliği yapacak olan Seher karakteri Ezo'yu resmi bir şekilde suçlayacak ve hatta kanıtlara ulaşacak. Ancak Ezo’nun garip bir şekilde korkusuz olması da ilgi çekecek. Diğer taraftan Ezo'nun geçirdiği zorlu süreç onu zayıflatmak yerine güçlendirmiş olacak ve Ezo, bedel ödemeye hazır görülecek.

Harun'un elinde olan Ezo’nun hayatı Nermin tarafından güzel bir fırsata çevrilecek fakat bu tuzağa kimse düşmeyecek. Yeni bölümde kavgalar, çatışmalar ve intikam hırsı ekranlarda yer alacak.