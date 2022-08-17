Baran Bölükbaşı Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli, Hangi Dizilerde Rol Aldı?

Türk dizi ve sinema oyuncusu ve müzisyen olan genç oyuncu Baran Bölükbaşı Hatay'da 1 Mayıs 1994 tarihinde dünyaya gelmiştir. Boğa burcu olan ünlü isim kahverengi gözleri ve kahverengi saçlara sahiptir. 1.75 m oyunda olan Baran Bölükbaşı'nın kilosu ise 71'dir. Babası sağlık çalışanı ve annesi ev hanımı olan genç oyuncu, Hatay İskenderun'da doğup büyümüştür.

Çocukluğunun bir kısmının Adana'da ve bir kısmının Antalya'da geçtiğini ifade eden ünlü isim, çocukluk hayali olan oyunculuk mesleğini gerçekleştirmek için 2014 senesinde Beykent Üniversitesi konservatuarına girdiğini açıklamıştır. Çocukluğunda bir dönem boyunca pilot olmak istediğini de belirten ünlü isim sürekli bir şekilde Antalya'ya tatile gittiklerini ve o sıralarda havaalanına vardıklarında uçakları gördüğü zaman çok etkilendiğini açıklamıştır. Pilot olma tutkusunun buraya dayandığını ifade eden Baran Bölükbaşı otobüslere de aynı şekilde ilgi duyduğunu açıklamıştır. Daha sonra bu tutkunun yerini oyunculuğun ve müziğini aldığını belirten Baran Bölükbaşı babasının kendisini çok etkilediğini belirtmiştir.

Genç oyuncu Baran Bölükbaşı 2017 yılında izleyici karşısına çıkan Adı Efsane isimli televizyon dizisi projesinde hayat verdiği Fikret Yurdakul karakteri ile televizyon macerasına adım atmış ve kısa süre içerisinde ilgileri üzerinde toplamıştır. Baran Bölükbaşı'nın parladığı proje ise Son Nefesime Kadar isimli dizi olmaktadır. Genç oyuncu Baran Bölükbaşı Son Nefesime Kadar isimli dizi projesinde Emre karakterine hayat vererek dikkatleri üzerine çekmiştir.

Genel anlamda kendisiyle barışık bir kişilik olduğunu ifade eden genç oyuncu kişiliği üzerinde değiştirmeye çalıştığı şeyler bulunduğunu söylese de bu durumlar üzerlerinde çalıştığını açıklamıştır. Duruma göre herkesin olduğu gibi kendisinin de takıntılarını değişebildiğini ifade eden Bölükbaşı ayakkabı tutkusunun kendisi için bir takıntı olduğunu anlatmıştır. Diğer taraftan bir genelleme yapılacak olursa egosal bir takıntısının ise olmadığını düşündüğünü açıklayan Baran Bölükbaşı, yapmış olduğu açıklamaları ile dikkatleri üzerine çekti. Bunun yanı sıra çoğu zaman üzerinde üşengeçlik halinin olduğunu ifade eden ünlü isim bu durumu atlatmak için mücadele ettiğini de söylemiştir.

Müzik ve oyunculuk mesleği haricinde iyi bir sporcu olmak istediğini de ifade eden Baran Bölükbaşı yoğun set temposundan geriye kalan sürelerde stüdyosunda aktif olarak müzik yapmaktadır. Bunun yanı sıra arkadaşlarıyla vakit geçiren ve bisiklet süren Baran Bölükbaşı kardeşiyle birlikte stüdyoya gidip müzik üzerinde uğraştığını açıklamıştır. Spor yaptığını ve güzel havalarda sahilde bisiklet sürdüğünü belirten genç isim konsere gitmeyi ve sanatçıların canlı performanslarını izlemeyi çok sevdiğini de belirtmiştir.

Büyük bir hayran kitlesine sahip olması sebebiyle mutluluk duyduğunu açıklayan ünlü oyuncu Baran Bölükbaşı sevildiğini bilmenin güzel olduğunu ancak fazla sevgiyle karşılaşması durumunda bunun bazı zamanlarda zor durumlara yol açabildiğini belirtmiştir. Sevilmeye göre sevmenin daha çok mutlu ettiğini açıklayan Baran Bölükbaşı mutluluk kaynağını da bu şekilde ifade etti.

Ünlü oyuncu gençlik yıllarında ise hayata karşı çok isyankar olduğunu belirtmiş ve klasik bir ergen olduğunu açıklamıştır. Fakat İskenderun'da büyümesi sebebiyle mutlu olduğunu söyleyen genç isim farklı bir kültürün içinde doğduğunu açıklamış ve İskenderun'un marjinal ve küçük bir yer olduğunu anlatmıştır. Bunun yanı sıra İskenderun'da tiyatro ve müzikle ilgilenen geniş bir kitle olduğunu söyleyen ünlü oyuncu Baran Bölükbaşı bu açıklaması ile dikkatleri üzerine çekti.