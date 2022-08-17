Kardeşlerim 3. Sezon Oyuncuları Kimdir, Hangi İsimler Diziye Veda Etti, Kimler Kaldı?

Toplamda 2 sezondur izleyici karşısına ATV ekranlarında çıkmakta olan Kardeşlerim isimli televizyon dizisi projesi ağır bir dram yapımı olarak sevenleriyle buluşuyordu. İlk sezonunda seyirci grubunu etkisi altına alan ve onları sarsmayı başaran dizi, acıklı bir senaryoyu ekranlara taşımıştı. Dizinin sevenleri projenin devam eden bölümleri ile beraber diziye hayran kaldı ve projenin yeni sezonunda hangi oyuncuların diziye devam edeceği merak konusu oldu.

Kardeşlerimiz isimli televizyon dizisi projesinin 2. sezonunda bazı oyuncular projeye veda etmiş ve senaryo konusunda bazı değişiklikler yaşanmıştı. Diğer taraftan diziye karşı ilgi devam ederken bu sıralarda söz konusu dizi ise 3. sezonu ile merak heyecan içerisinde bekleniyor. Çekimleri kısa sürede başlayacak olan Kardeşlerim dizisinin yeni sezonu heyecan içerisinde beklenirken hangi oyuncunun dizide kaldığı ve hangi isimleri diziye veda ettiği de merak konusu oldu.

Ünlü oyuncu Ahu Yağtu ise söz konusu televizyon dizisi projesinde Suzan isimli karaktere hayat veriyor ve sergilediği güçlü oyunculuk performansıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Ünlü oyuncu Ahu Yağtu, sosyal medya hesabı üzerinden bir fotoğraf paylaştı ve Kardeşlerim dizisinin 3. sezon okuma provalarının başladığını belirtti. Dizideki rol arkadaşı olan Celil Nalçakan ile beraber beraber çekildiği fotoğrafını yayınlayan ünlü oyuncu Ahu Yağtu sette bugün okuma provası yaptıklarını açıkladı. Diziye kaldıkları yerden başladıklarını ifade eden ünlü isim seyirci kitlesini özlediğini de açıkladı.

Söz konusu projenin oyuncu kadrosunda genç kuşak başarı isimlerin yanı sıra usta ve deneyimli oyuncular da yer alıyor. Bunun yanı sıra Kardeşlerim isimli televizyon dizisi projesinin yönetmenliği Serkan Birinci tarafından gerçekleşiyor. Proje yalnızca ülke çapında değil yurt dışında da büyük bir ilgiyle karşılandı ve seyirci kitlesi dizinin 3. sezonunun çekilmesi için büyük bir talep gösterdi. Yapımcı ise diziye karşı izleyiciyi çekmek için yenilikler yapacak ve Kardeşlerim dizisine karşı 3. sezonda ilgiyi tazelemeye çalışacak. Dizinin 3. sezonunda da beklentiler projenin oldukça başarılı olacağı yönünde oldu.

Usta oyuncu Celil Nalçakan, dizide Akif isimli karaktere hayat veriyor ve Kardeşlerim dizisinde rol alması ile pek çok seyirci kitlesini diziyi izlemeye sevk ediyor. Ünlü oyuncu Celil Nalçakan geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabı üzerinden rol aldığı dizi Kardeşlerim isimli proje hakkında önemli bir paylaşımda bulunarak takipçilerinin dikkatini çekti. Kardeşlerim dizisinin 3. sezonunun 1. bölümünü okuduğunu ifade eden başarılı oyuncu sosyal medya hesabındaki takipçileri ve dizi hayranlarını heyecana sürükledi.

Ahu Yağtu kimdir, kaç yaşında, nereli? Ahu Yağtu Hayatı ve Biyografisi!

İzmir'de 11 Temmuz 1978 senesinde dünyaya gelen ünlü oyuncu Ahu Yağtu anne babasının ayrılması sonrasında sanat okulundan mezun olmuştu. Ünlü isim 14 yaşında model olmaya karar vermiş ve bu sebeple İzmir'den İstanbul'a gelmişti. 1993 senesinde iş hayatına modellik yaparak başlayan Ahu Yağtu, süre içerisinde oyunculuk mesleğinden moda editörlüğüne ve stil danışmanlığına kadar pek çok iş yapmıştır. Bunun yanı sıra pek çok reklam filminde de rol alan ünlü isim Biri Bizi Gözetliyor yarışma programının da sunucusu olmuştur.

Kemal isminde bir oğlu olan ünlü oyuncu ve manken Ahu Yağtu ikinci evliliğini Cem Yılmaz ile 10 Mart 2012 tarihinde yapmıştır.