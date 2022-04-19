Bankaya Kredi Borcunuz veya Bir Başka Bankaya Kredi Kartı Borcunuz Mu var?

Bir Bankaya Kredi Borcunuz Bir Başka Bankaya Kredi Kartı Borcunuz Mu var? Taksit ödemelerinizi yapamıyor musunuz? Dert değil! O banka bütün Borçlarınızı Ödeyecek

Son dönemlerde koronavirüsü problemlerinin ortaya çıkmasının hemen akabinde Rusya’nın Ukrayna’ya savaş ilan etmesi sonrasında ekonomide yaşanan durgunluk yerini yavaş yavaş sarsılmaya bıraktı. Bunun üzerine vatandaşların özellikle de ekonomik problemlerini gidermek amacıyla bankalara kredi ya da kredi kartı kullanımı açısından başvuru yaptığını biliyoruz. Taksit ödemelerini yerine getiremeyen vatandaşların kapısını şimdi de haciz memurları çalıyor. Bu problemlere dur demek isteyen ING Bank, piyasada bulunan ne kadar banka varsa hepsine ne kadar borcunuz varsa kredi ya da kredi kartı borcunun tamamını ödeyip tek kalem üzerinden ING Bank şubelerine aylık düzenli bir şekilde taksit ödemeleri ile borcumuzun daha da hafif bir hal alması sağlanıyor. Böylece vatandaşların, kredi ve kredi kartı borçlarının tamamını toplayan ING Bank, tek kalem üzerinden borçlu olmanızı ve uygun faiz oranları ile borcunuzu ödemenizi sağlıyor.

ING Bank Borç Kapatma Kredisi Başvuru Şartları Neler?

· Size en yakın ING Bank şubesine giderek borç kapatma kredisi başvuru işlemlerinizi yapabilirsiniz.

· ING Bank mobil bankacılık ile internet bankacılığı uygulamaları üzerinden borç kapatma kredisi ile ilgili işlemlerinizi yapabilir ve bütün borçlarımızın tek kalem altında toplanması ile beraber 36 aylık vade seçeneği şeklinde uygun faiz oranları ile borcunuzu ödeyebilirsiniz.